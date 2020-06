vor 2 Min.

Das Feuerwehrhaus in Glött erhält eine Umkleide für Frauen

Das Feuerwehrgerätehaus in Glött ist in die Jahre gekommen. Im Gemeinderat wurde deswegen ein Antrag zur Renovierung des Gebäudes einstimmig beschlossen.

Plus Die Feuerwehrleute wollen das Gerätehaus in Eigenarbeit renovieren. Der Glötter Gemeinderat möchte zudem die gesamte Fassade des Gebäudekomplexes instandsetzen.

Von Vanessa Polednia

Defekte Fensterläden und bröckelnder Putz: 20 Jahre ist die letzte Renovierung des Glötter Feuerwehrhauses her. Mittlerweile ist das Gebäude an der Fuggerstraße, in dem sich auch eine Krabbelgruppe und Mietwohnungen befinden, „in die Jahre gekommen“. So sieht es die Freiwillige Feuerwehr Glött, die bei der Gemeinde einen Antrag auf Renovierung des FFW-Gebäudes stellte. Bei einer Tour des Bauausschusses wurde das Gerätehaus inspiziert. In der Sitzung am Mittwoch entschieden sich die Glötter Gemeinderäte unter Leitung von Bürgermeister Friedrich Käßmeyer nun einstimmig dafür, den Floriansjüngern unter die Arme zu greifen und gleichzeitig die angegriffene Außenfassade zu sanieren.

Das Material für die Frauen-Umkleide ist schon da

Käßmeyer erläuterte, dass die Renovierungsarbeiten im Innenbereich in Eigenregie ablaufen werden. Die Außensanierung soll hingegen ein Fachmann übernehmen. Die Ausschreibung soll demnächst folgen. Die Gemeinde rechnet mit einem Investitionsvolumen von rund 100.000 Euro. Glötts Bürgermeister wies darauf hin, dass man mit weiteren Kosten rechnen müsse, falls durch die Renovierung neue Schäden zutage kämen. Das Gebäude gehört der Gemeinde und wurde von den Fuggern Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut und als Zehntstadel genutzt.

Für die Malerarbeiten im Innenbereich schätzt Kommandant Markus Jakob, dass die Gemeinde rund 2000 Euro investieren müsse. „Ein verschwindend geringer Betrag für eine Innensanierung“, merkte der Bürgermeister an. Eine bereits vorhandene Abgasabführung für das Löschfahrzeug müsse zudem eingebaut werden. Und: Die Freiwillige Feuerwehr Glött will einen Umkleideraum für ihre weiblichen Mitglieder bauen. Bisher müssen sich die zwei Feuerwehrfrauen mit ihren Kameraden in einem Raum umziehen. „Das ist nicht optimal“, teilte der Kommandant mit. Für den Umbau sei das Material größtenteils da. Die Ausrüstung der Feuerwehr ist laut Jakob hingegen in einem optimalen Zustand. Die Feuerwehr Glött hat 30 aktive Mitglieder. Seit 2013 gibt es außerdem eine Jugendfeuerwehr. Markus Jakob wurde bei der diesjährigen Generalversammlung der Glötter Feuerwehr Ende Januar zum Ersten Kommandanten gewählt. Der Erste Vorsitzende ist Alexander Hörmann. Die Feuerwehr besteht sei 151 Jahren in Glött. Aufgrund der Lage wird die Wehr auch immer wieder zu Einsätzen im Landkreis Günzburg gerufen.

