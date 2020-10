07:01 Uhr

Das Lauinger Rathaus wird digitaler und transparenter

Die Informationstafeln im Lauinger Rathaus werden ersetzt. Die neue kommunale Plattform geht außerdem an den Start. Wie sie funktioniert und für wen sie gedacht ist.

Das neue Lauinger Ratsinformationssystem RIS geht termingerecht zur nächsten Stadtratssitzung am Dienstag, 27. Oktober, an den Start. Ab sofort können alle Interessierten unter der Website lauingen.ris-portal.de Einblick ins neue kommunale Portal nehmen. Den ersten kompakten Überblick zum RIS-Angebot gibt es auf der Startseite. Im Sitzungskalender geplante Termine samt öffentlicher Tagesordnung und Sitzungsdokumente zu finden, eine Filterfunktion unterstützt die gezielte Suche. Per Mausklick können die Termine in den persönlichen Outlook-Kalender übernommen werden. Informationen zu Beschlüssen von Stadtrat und Ausschüssen gibt es, sobald das Gremium erneut tagt und die Beschlüsse der Niederschrift genehmigt, auf dem Portal.

Portal der Stadt Lauingen funktioniert auf allen Oberflächen

Ausführliche Daten zu Stadtratsmitgliedern, Gremien und Fraktionen informieren über die politisch gewählten Vertreter der Bevölkerung, ihre Funktionen und Zuständigkeiten. Die digitale Kontaktaufnahme zu jedem Ratsmitglied ist per Formular ganz einfach und unkompliziert möglich. Für die kostenfreie Nutzung des RIS-Portals ist keine Registrierung notwendig. Die auf der Startseite zu findende Anmeldefunktion ist nur für die Stadträte relevant: Durch ihren persönlichen Log-in haben die Ratsmitglieder Zugang zu den nicht-öffentlichen Unterlagen. Durch sein responsives Webdesign funktioniert das RIS-Portal benutzerfreundlich auf allen Oberflächen wie Computer-Desktop, Tablet und Smartphone.

Lauingens digitalisierte Verwaltung ist umweltfreundlicher

Nach der Sommerpause waren Rathausverwaltung und Stadtrat gemeinsam in die RIS-Probephase gestartet, „alles lief einwandfrei und zur vollen Zufriedenheit der Beteiligten“, so Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller. Seither gibt es in der Herzogstadt Unterlagen und Schriftverkehr für Sitzungen ausschließlich in digitaler Version, ganz klima- und umweltfreundlich ohne Printausdrucke und Papier.

„Das Lauinger Rathaus wird transparenter und digitaler“, freut sich Rathauschefin Müller. Parallel zum RIS-Portal führt die Stadt vor kurzem ein neues digitales Leit- und Orientierungssystem im Eingangsbereich des Rathauses ein. Als virtueller Portier weist es Besuchern den Weg und ersetzt die früheren Infotafeln. Alternativ lassen sich Botschaften wie „Herzlich willkommen!“, dazu das Imagevideo Lauingens, visuell transportieren. (pm)

