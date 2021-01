Das Leben wird nach Corona in den Kreis Dillingen zurückkehren

Vom Radelspaß in Wertingen bis zur Lauinger Messe: 2021 wäre im Kreis Dillingen eine Menge geboten. Trotz aller Unsicherheit steht eines fest: Die Zeit wird kommen, in der in der Region wieder richtig gefeiert wird.

Die Stimmung derzeit ist so trüb wie das Wetter dieser Woche. Und wohl die meisten Menschen fragen sich: Wann ist dieser Pandemie-Wahnsinn endlich vorbei?

Alle Veranstaltungen im Kreis Dillingen abzusagen, wäre eine Kapitulation vor dem Virus

Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut die bisher höchste Zahl von Corona-Todesfällen in Deutschland. Und auch im Landkreis Dillingen sind bereits 90 Menschen an oder mit Corona gestorben. Ist es da nicht unpassend, über die anstehenden Events des Jahres 2021 nachzudenken? Das ist es nicht. Denn diese Veranstaltungen haben allesamt einen mehr oder weniger großen Vorlauf. Und jetzt von vorneherein alles abzusagen, wäre eine Kapitulation vor dem Virus.

Die Planungen stehen alle unter Vorbehalt

Vermutlich wird vieles, was wir in unserer stichprobenartigen Aufstellung auf der Landkreis-Seite aufgelistet haben, so in diesem Jahr in der Region nicht stattfinden können. Deshalb stehen die Planungen alle unter Vorbehalt. Gelingt es, die Infektionszahlen durch den Lockdown nach unten zu bringen? Wie schnell steht ausreichend Impfstoff zur Verfügung? Wie hoch ist überhaupt die Bereitschaft der Menschen, sich gegen Corona impfen zu lassen? Und wie lange dauert es, bis die sogenannte Herdenimmunität erreicht ist?

Es wäre eine Menge geboten im Dillinger Land

Die kleine Aufstellung aus dem Veranstaltungskalender zeigt, dass 2021 im Landkreis Dillingen eine Menge geboten wäre. Und sie dokumentiert die Lebendigkeit unserer Region mit einer Fülle von gesellschaftlichen Veranstaltungen. Momentan ist alles auf Eis gelegt. Aber es gilt das Prinzip Hoffnung. Das Leben wird zurückkehren. Wenn Corona im Griff ist, wird bei uns richtig gefeiert. Bis dahin sind leider Durchhaltevermögen, Verzicht und Vorsicht angesagt.

