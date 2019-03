vor 18 Min.

Das Thema Flutpolder bleibt umstritten

Nach dem Besuch von Umweltminister Thorsten Glauber erreichen uns immer wieder Leserbriefe zum Thema Flutpolder. Hier haben wir sie zusammengestellt.

Wie berichtet, war der Bayerische Umweltminister Glauber Mitte des Monates in Gremheim zu Gast und sprach dort über die Flutpolder. Laut Glauber werden alle bayerischen Standorte ergebnisoffen untersucht. Was jedoch viele stört: Zu dem Termin waren nur geladene Gäste zugelassen.

Hier die Leserbriefe zu Thema:

Existenzgefährdungauf allen Linien Von allen Seiten wird man angegriffen oder von der Bürokratie erdrückt. Bei jedem Thema, sei es Gülle, Pflanzenschutz oder Insekten, werden die Landwirte in ein schlechtes Licht gerückt. Auf der anderen Seite wird jedes noch so kleine Detail reguliert oder überwacht. All das haben wir hingenommen, um weiter unseren Beruf auszuüben, der nicht nur unsere Existenz, sondern auch unsere Berufung ist. Die Umsetzung des Polders vor unserer Tür aber wird unseren Stand als Riedbauern sicher so gefährden, dass sich der Hofnachfolger gut überlegen muss, ob es da eine Zukunft geben wird. Ganz zu schweigen von den Folgegenerationen. Auf der Hochterrasse werden weitere Flächen der B16 neu zum Opfer fallen und die Einschränkungen der Wasserschutzgebiete sind ebenso gravierend. Welcher Raum bleibt da noch zum Wirtschaften? Wir haben Verständnis für das Sicherheitsbedürfnis der Unterlieger und die Aufgaben des Staates.Aber wir erwarten auch, dass man uns nicht für die Fehler der verbauten Städte und der entschwundenen Überflutungsflächen anderswo die Existenzen raubt. Wir leisten mit dem Riedstrom schon einen gewaltigen Beitrag zum Hochwasserschutz und zur Retention. Leider scheinen die Verträge und Versprechungen seit den 1960er Jahren hier vergessen.Die lokalen Volksvertreter sind hier gefordert, sich für ihre Bürger ins Zeug zu legen. Wird man aber vom einladenden Landratsamt von der Diskussion ausgeschlossen, zweifelt man an der Loyalität den Bürgern gegenüber. Für uns muss das gleiche Existenzrecht gelten wie für alle anderen! Es müssen endlich die Ursachen angegangen werden. Ein Herumdoktern an den Symptomen wird es nicht richten. Friedhelm Weil, Blindheim

Die, die nicht zur Veranstaltung in der Halle zugelassen wurden, demonstrierten mit Plakaten – allen voran die Bürgerinitiative „Rettet das Donauried“. Bild: Karl Aumiller

Flutpolder: Viel Vertrauen verloren gegangen Das Thema Flutpolder ist ein ernsthaftes Anliegen der Region und taugt nicht für Kabarett-Späßchen. Für einige Betriebe geht es nämlich um ihre Existenz. Jeglicher Glaube an die Wahrheit von Gutachten ist zerstört, wenn wie geschehen drei Polder in den Landkreisen mit einflussreichen Freien-Wähler-Größen kraft Koalitionsvertrag ohne sachliche Begründung gestrichen werden. Soll nun ein Gutachten im Nachhinein die Rechtfertigung liefern?Durch die einseitigen Festlegungen im Koalitionsvertrag ist viel Vertrauen in den anderen Regionen verloren gegangen. Worum es an der schwäbischen Donau geht, ist, dass die Aussagen von vor der Wahl mit denen nach der Wahl nicht übereinstimmen. Daniel Uhl, Wortelstetten

Haben die Lokalpolitiker Angst vor den Bürgern? Seit über 20 Jahren bin ich als Kreisrat ehrenamtlich für den Landkreis Dillingen aktiv. Doch was ich letzten Montag erleben musste, hätte ich nicht für möglich gehalten. Da kommt extra der bayerische Umweltminister nach Gremheim, um über die Flutpolder mit den Bürgern zu sprechen und ein Großteil der betroffenen Grundstücksbesitzer kann an der Veranstaltung nicht teilnehmen, da nur ein exklusiver Kreis, von hauptsächlich Nicht-Betroffenen, eingeladen wurde. Früher fragte man, wer hat Angst vorm schwarzen Mann. Heute haben wohl einige Lokalpolitiker Angst vor ihren Bürgern. Knapp 100 jener Bürger standen vor der Halle und wollten über ihre Zukunft und ihr Eigentum diskutieren. Auf dem Weg zur Halle wurde Landrat Schrell mehrfach darauf angesprochen, warum denn nicht alle Betroffenen in die Halle dürften. Wie auf Teflon prallten diese teilweise verzweifelten Anfragen am Landrat ab. Und spätestens hier hätte der Landrat reagieren müssen bzw. auch können und hätte allen Bürgern Einlass gewähren müssen. Hierzu hätte er die Macht und auch die Pflicht gehabt. Die Halle war groß genug und die Poldergegner waren mehr als friedlich. Auch der Minister verwies darauf, dass er nur Gast sei und keinen Einfluss auf die Auswahl der Gäste habe. Aus meiner Sicht ist es das Mindeste, dass sich Schrell bei den betroffenen Bürgern entschuldigt und einen öffentlichen Termin mit allen Betroffenen abhält, auf dem er Stellung zu den Poldern bezieht. Hermann Mack, Bächingen (seit 1996 Dillinger Kreisrat in der Fraktion REP)

Dem Koalitionsvertrag nicht zugestimmt: Im Gegensatz von Herrn Mehring hat Georg Winter dem Koalitionsvertrag nicht zugestimmt. Damit wird für jedermann sichtbar, dass die Aussagen von Herrn Häußler und Herrn Mehring nicht zutreffend sind und ihren Vorwürfen die Grundlage fehlt.Wer hier Eigentore schießt, dürfen die Leser selbst beurteilen.Martin Mayer, Ortsvorsitzender CSU Unterglauheim-WolpertstettenEinladung nur für zahlendes MitgliedLeserbrief zum Besuch des Umweltministers in Gremheim:Der Staatsminister für Umweltschutz und Verbraucherschutz Glauber war zu Besuch in der Treidelhalle in Gremheim. Hierzu wurde nur mit personalisierter Einladung Zutritt gewährt.

Stellten sich am Montagabend der Diskussion in Gremheim (von links): Andreas Rimböck, Leiter Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Landtagsabgeordneter Johann Häusler, Umweltminister Thorsten Glauber, Landrat Leo Schrell, Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler (Donau-Ries) und Ministerialdirektor Rüdiger Detsch. Bild: Karl Aumiller

Landrat Leo Schrell hat im Auftrag des BBV die Einladungen versandt. Geht es darum, den Minister vor unserem Unmut zu schützen? Wie kann unsere Region zum Ausdruck bringen, dass der Bau eines Flutpolders mit 1800 Hektar Fläche der falsche Weg für den Hochwasserschutz ist, wenn wir den neuen Minister nicht mit der Meinung aller betroffenen Bürger konfrontieren. „Chancengleichheit gibt es noch lange nicht“, weder für die Ehefrauen der Landwirte, noch für sämtliche aktive Bauern, z. B. Schwenningen. Anwohner und Familien, die für die Zukunft ihrer Kinder kämpfen, standen vor verschlossenen Türen.Hier geht es nicht um eine Ausladung von einer rechtspopulistischen Partei, sondern um Ausschluss der Öffentlichkeit. Geeignete Räumlichkeiten für eine öffentliche Veranstaltung gibt es schließlich genug. Manuela Kapfer, Blindheim

Warum blieben die Flutpolder-Gegner daheim? Zum Bericht „Eine Hymne für Hubert Aiwanger“, in unserer Zeitung vom 11. März: Interessant - 2018 wurde bei den Besuchen von Umweltminister Marcel Huber, der stellvertretenden Ministerpräsidentin Ilse Aigner und Ministerpräsident Markus Söder wegen der Flutpolder demonstriert. Jetzt kam der Mann, auf dessen Maßgabe hin drei Flutpolder im Koalitionsvertrag gestrichen wurden, nach Bissingen. Obwohl er dabei nicht an Schwaben gedacht hat und viele Hoffnungen auf die Freien Wähler enttäuscht wurden, blieben die Flutpolder-Gegner zu Hause. Heißt das: 2018 ging es gar nicht um die Flutpolder, sondern um Stimmungsmache gegen die CSU?Thomas Häußler, Höchstädt, Kreisvorsitzender CSU Arbeitskreis Umwelt

Alle Polder werden noch mal auf den Prüfstand gestellt: Zum Leserbrief von Thomas Häußler mit dem Titel "Warum blieben die Flutpolder-Gegner daheim?": Hat Thomas Häußler nicht mitbekommen, dass der Ministerrat Anfang Februar 2019 beschlossen hat, alle geplanten Flutpolder entlang der Donau noch einmal auf den Prüfstand zu stellen und in den nächsten eineinhalb Jahren ein schlüssiges Hochwasserkonzept zu entwerfen? Auch die im Koalitionsvertrag bisher ausgenommenen Flutpolder in Eltheim und Wörthhof (Landkreis Regensburg) gehören wieder dazu. Ihm wird auch nicht entgangen sein, dass sich vor allem seine CSU-Kollegin und MdL Sylvia Stiersdorfer vehement dafür einsetzt, dass die Streichung der beiden Flutpolder bestehen bleibt, während Hubert Aiwanger der Wiederaufnahme zugestimmt hat. Wer wie Thomas Häußler mit dem Finger auf "den Mann, auf dessen Maßgabe hin drei Flutpolder im Koalitionsvertrag gestrichen wurden", zeigt, der muss wissen, dass drei Finger auf ihn und seine CSU zurückzeigen. Und übrigens bekam Hubert Aiwanger unter tosendem Beifall der "Flutpolder-Gegner" bei der "Hymne" auch sein Fett weg. Ich war dabei, als Hunderte in Bissingen sangen: "…und bei de Polder, sei uns frei holder, wir brauchen´s nicht!" Die Freien Wähler sind für großartige Stimmung zuständig, jedoch nicht für "Stimmungsmache". Das überlassen wir anderen. Helmut Sauter, Lauterbach



Dem Koalitionsvertrag nicht zugestimmt: Im Gegensatz von Herrn Mehring hat Georg Winter dem Koalitionsvertrag nicht zugestimmt. Damit wird für jedermann sichtbar, dass die Aussagen von Herrn Häußler und Herrn Mehring nicht zutreffend sind und ihren Vorwürfen die Grundlage fehlt. Wer hier Eigentore schießt, dürfen die Leser selbst beurteilen. Martin Mayer, Ortsvorsitzender CSU Unterglauheim-Wolpertstetten

Lesen Sie dazu auch:

Flutpolder: Was Minister Glauber den Landwirten verspricht

Gremheim: Existenzängste und leere Versprechungen

Minister Glauber: „Alle Standorte werden untersucht“