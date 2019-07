vor 23 Min.

Das erwartet euch beim Donauside in Dillingen

In knapp zwei Wochen verwandelt sich der Dillinger Schlosshof wieder in eine außergewöhnliche Musikkulisse. Neben den Killerpilzen treten auch Pabst, Some Sprouts und weitere bekannte Musiker auf

Von Tanja Ferrari

Rock, Indie, Punk oder Hip-Hop – in knapp zwei Wochen ist es wieder so weit. Am Samstag, 20. Juli, verwandelt sich der Dillinger Schlossinnenhof ab 15 Uhr bereits zum vierten Mal in eine Festivalbühne. Dort, wo sich eigentlich Finanzbeamte im Hof treffen, wird an diesem Samstag getanzt, gesungen und gefeiert.

Inzwischen ist das Donauside ein fester Bestandteil im Eventkalender der Region. Neben den Killerpilzen, die gemeinsam mit dem Kulturring Dillingen die Veranstaltung organisieren, werden acht weitere Bands auf der Bühne stehen und die Stadt rocken. Das Motto: „Musik, Sommer, Sonne, Major Love und Dillingen“.

Welche Bands beim Donauside auftreten

Mit dabei sind die Münchner Band Some Sprouts, die mit ihrer Indie-Musik seit 2018 auf dem Markt für Aufregung sorgen. Die Band bringt nicht nur den Sommer-Sound mit in das Dillinger Schloss, sondern auch das angekündigte Debüt-Album.

Auch die Lauinger Band Dude Spencer ist erneut auf dem Donauside zu hören. Mit ihrem ersten Auftritt 2016 überzeugten die vier Wahl-Münchner bereits in Dillingen ihre Blues-Pop- und Funk-Fans.

Die Punkband Pabst aus Berlin steht ebenfalls auf der Bühne. Das Gitarren-Trio ist bekannt in der Festivalszene und erinnert mit ihrem Sound an Nirvana und die Grunge-Zeit.

Wer auf der Dillinger Bühne auf keinen Fall fehlen darf

Außerdem mit dabei ist in diesem Jahr erneut DJ Simon Gerber, besser bekannt als DerTypMitDemBart, aus München. Inzwischen ist der gelernte Veranstaltungskaufmann ein fester Programmbestandteil in vielen deutschen Clubs und darf auch auf dem Donauside nicht fehlen.

Auch Johnny Rakete aus Fürth steht beim Donauside auf der Bühne. In der deutschen Rapszene ist er ein bekanntes Gesicht und auch in Dillingen möchte er seine Fans mit seiner bodenständigen Art überzeugen.

Die 2008 gegründete Berliner Band Smile and Burn ist ebenfalls mit von der Partie und wird den Schlossinnenhof in rockige Stimmung versetzen. Seit ihrer Gründung hat die Punkrockband bereits in den verschiedensten Ländern gespielt. In knapp zwei Wochen spielen sie beim Donauside.

Auch sanfte Töne werden im Schlossinnenhof angeschlagen

Hip-Hop-Fans kommen auf dem Festival ebenfalls auf ihre Kosten. Mit der 2011 gegründeten Lauinger Band Silent Session geht es für die Besucher beim Open-Air Konzert in eine ganz andere Musikrichtung.

Und das ist längst nicht alles: Mit der vor zwei Jahren gegründeten Band Mischa werden in deutschen Texten Themen wie Kummer, Hass, Heimat und Enttäuschung thematisiert. Der Sound der Band variiert von tiefgründigen Gänsehaut-Momenten bis hin zu tanzend lautem Bühnenglanz.

Dort, wo sich sonst Finanzbeamte im Hof treffen, wird beim Donauside getanzt, gesungen und gefeiert. Bild: Jonas Voss

Neben musikalischer Unterhaltung kommen Besucher auch auf ihre kulinarischen Kosten. Bread and Techno wird auch in diesem Jahr das Open-Air-Konzert mit ihren Kreationen bewirten. Getränke können Besucher vor Ort erwerben.

Tickets sind im Vorverkauf über die Webseite des Kulturrings Dillingen oder das Bürgerbüro der Stadt Dillingen erhältlich. Ein Euro des Ticketpreises wird an das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, gespendet. Der Einlass zum Donauside Festival am Samstag, 20. Juli startet für alle Besucher ab 14.30 Uhr. Offiziell beginnt die Veranstaltung im Dillinger Schlossinnenhof um 15 Uhr.

Alles zum Festival:

Das Donauside auf einen Blick 1 / 3 Zurück Vorwärts Wann und Wo? Am Samstag, 20. Juli, findet das Donauside Festival zum vierten Mal im Innenhof des Dillinger Schlosses statt.

Wann beginnt der Einlass Das Festival beginnt um 15 Uhr, Einlass für alle Zuschauer ist bereits ab 14.30 Uhr.

Wo bekomme ich Tickets? Online und auf der Webseite des Kulturrings Dillingen unter www.dillingen-kulturring.de/index.php/event oder im Bürgerbüro der Stadt sind Karten erhältlich. Ein Euro pro Ticket geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

