Die Dorfrocker rocken in Dattenhausen

Die Band Dorfrocker ist in Dattenhausen zu Gast. Drei Konzerte sind am kommenden Wochenende geplant. Kurios: Es gibt ein "Traktorticket".

In ihrem neuen Song „Der King“ besingen die drei Brüder der fränkischen Band Die Dorfrocker die Arbeit der Bauern und landen einen Hit. In weniger als einer Woche erreichte der Videoclip zur Single über eine Million Aufrufe bei Facebook und Youtube. Im Videoclip zum gemeinsamen Song mit dem bayerischen Comedian „Addnfahrer“ wirkte unter anderen auch Alina Zacher mit – vielen besser bekannt durch „Alinas Landleben“ in den sozialen Netzwerken oder aus der TV Show „Trecker Babes“ (wir berichteten).

Jetzt sind die Dorfrocker im Rahmen ihrer aktuellen deutschlandweiten Konzert-Tour zu Gast bei Alinas Landleben Fantreff in Dattenhausen – und das drei Mal. Karten für die Traktor-Open-Air-Konzerte am Freitag, 6. August, um 19 Uhr, Samstag, 7. August, um 19 Uhr und Sonntag, 8. August, um 14 Uhr sind auf der Homepage der Dorfrocker erhältlich, wie die Gruppe in einer Pressemitteilung ankündigt. Kommen können Gäste mit und ohne Traktoren.

Ein Traktorticket zählt für zwei Personen

Ein so genanntes Traktorticket zählt dabei pro Traktor und für zwei Personen. Daneben sind auch normale Personentickets erhältlich. Für das Familienkonzert am Sonntag haben auch Kinder ohne Altersbegrenzung Zutritt – bis 12 Jahre ist der Eintritt frei. Für das Konzert am Freitag sind die Traktortickets bereits vergriffen.

Alleine im Juli spielten die Dorfrocker 31 Konzerte, in zahlreichen Regionen Deutschlands oder auch in der Schweiz. Über den Sommer 2021 werden es insgesamt 100 Auftritte sein, die die Band auf ihrer mobilen Bühne absolviert haben wird. Auch die mitverantwortliche Faschingsgesellschaft Laudonia freut sich auf die beiden Konzerte: Fast alle Konzerte wären zudem in kurzer Zeit ausverkauft.

Die Dorfrocker sind nicht nur drei Brüder, sondern auch drei Landwirtsenkel. Aus diesem Grund liegt ihnen ihre neue Single „Der King“ auch so am Herzen. „Wir sind der Meinung, dass den Bauern und Bäuerinnen gerade in letzter Zeit zu wenig Anerkennung und Respekt entgegengebracht wird. Sie sind es, die dafür sorgen, dass wir alle Milch im Supermarkt, Brot beim Bäcker oder Wurst beim Metzger kaufen können. Sie sind die Ernährer des Volkes.“

Die Dorfrocker landeten mit "Der King" wieder einen Hit

Nachdem die Echo-nominierte Band mit ihrem Song „Dorfkind“ bereits einen Hit landete, schlägt „Der King“ jetzt in die gleiche Kerbe – und das noch erfolgreicher.

Die Dorfrocker waren schon im Sommer 2020 für über 60 Konzerte im Rahmen ihrer „Heldentour“ auf der Bühne gestanden, und sind auch jetzt 2021 von Mitte Mai bis Ende September unterwegs – mit einer eigens dafür vorgesehenen großen, mobilen Bühne, die sie selbst mitbringen. „Die Tatsache, dass wir in diesem Sommer bei zahlreichen landwirtschaftlichen Höfen spielen werden, soll unser Dank an die Arbeit der Landwirte und Landwirtinnen sein. Sie sind es die jeden Tag raus gehen, ohne zu jammern, 365 Tage.“ (pm)