Wertingen/Dillingen

vor 31 Min.

Oberarzt in Wertingen: "Wir sind schon mittendrin in der vierten Welle“

Susanne Marpoder-Barthelmes, Pflegedienstleiterin in der Wertinger Klinik am Ebersberg, zeigt vor dem Krankenhaus auf die aktuellen Regelungen. Es wurde eine Besucherampel eingeführt, die – je nach Farbe – bestimmte Maßnahmen vorgibt.

Plus Von einem diffusen Geschehen im Landkreis Dillingen ist die Rede. Bei allen Fällen, so Hubert Grundner, Oberarzt im Wertinger Krankenhaus, wird die Delta-Variante nachgewiesen. Was er den Menschen rät.

Von Simone Bronnhuber

Die Nachrichten, die nahezu täglich in den vergangenen Wochen aus dem Höchstädter Pflege- und Seniorenheim Lipp kommen, sind schlimm. Die Delta-Variante grassiert in der Einrichtung, viele Seniorinnen und Senioren sind bereits gestorben – zig weitere Bewohnerinnen und Bewohner sind erkrankt sowie eine große Anzahl des Personals. Ausnahmezustand. Und der betrifft nicht allein das Heim in Höchstädt. Die Inzidenz im Landkreis Dillingen steigt und steigt. Auch in den beiden Krankenhäusern im Landkreis Dillingen. Ein Interview mit Dr. med. Hubert Grundner, Oberarzt der Wertinger Chirurgie und Pandemiebeauftragter, sowie mit Susanne Marpoder-Barthelmes, Pflegedienstleiterin in der Wertinger Klinik am Ebersberg.

