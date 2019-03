Der Schuldenberg ist für Lauingen eine Hypothek auf Dauer

Im Etat der Albertus-Magnus-Stadt gibt es kaum Spielraum für Investitionen. Das liegt am Schuldenberg, der seit Jahrzehnten nicht abgebaut werden kann.

Lauingen hat einen Klotz am Bein, und das ist der gewaltige Schuldenberg von knapp 20 Millionen Euro, der sich immer noch nicht spürbar verringert hat. Und so verlaufen die Haushaltsdebatten über die Jahre hinweg ähnlich. Die Albertus-Magnus-Stadt kann dringend notwendige Investitionen nicht anpacken, weil das Geld fehlt. Es geht deshalb nur in kleinen Schritten voran. Die Aufgaben sind aber gewaltig – von Altstadtsanierung über den Ausbau der Kitas bis zur Erneuerung maroder Straßen. Angesichts des Investitionsstaus ist die Hoffnung illusorisch, dass sich der Schuldenberg abbauen lässt. Und die Stadt kann von Glück sprechen, dass sich die Zinsen auf historisch niedrigem Niveau bewegen.

Eine familienfreundliche Politik ist der Schlüssel

Lauingen muss sich auf das Notwendige konzentrieren, das die Stadt attraktiv macht. Die dringend nötige Ausweisung von Bauland und die Investition in Kindergärten und Schulen sollten dabei auf der Liste ganz oben stehen. Die Einwohnerzahl ist zwar ganz leicht auf 10935 angestiegen. Lauingen hat aber immer noch weniger Einwohner als am Ende des Jahres 2007, als 11009 Menschen in der Stadt lebten. Mit einer familienfreundlichen Politik lässt dieser verhaltene Trend nach oben beschleunigen.

