vor 36 Min.

Der besondere Christbaum

In Fristingen hat ein Unbekannter große Freude bereitet

Im Rahmen unserer Aktion „Mein Moment 2019“ hat uns Nadine Fenger diese Geschichte erzählt: „Seit drei Jahren schmücken meine Familie und ich im Fristinger Tiergarten einen Tannenbaum. Das Ganze ist mit dem Förster abgesprochen. Der Christbaum kann immer vom ersten Advent bis 6. Januar bestaunt werden.“ Damit möchte die Familie einfach jeden, der in dem schönen Wäldchen spazieren geht oder reitet, ein bisschen weihnachtlich einstimmen und eine kleine Freude bereiten. Doch heuer ist etwas Besonderes passiert: „Dieses Jahr war es das erste Mal, dass sich ein Spaziergänger direkt am Baum mit einem super süßen Schildchen bei uns „Wichteln“ bedankt hat! Wir haben uns darüber riesig gefreut und würden gerne jeden Weg nutzen, um uns bei ihm zu bedanken“, sagt Nadine Fenger.

Da in der Familie gerade jemand schwer krank ist, kam das liebe Schildchen noch mehr an. „Es traf uns alle mitten ins Herz. Ich habe sofort selbst ein Schildchen gemacht und es am Baum befestigt.“ Dennoch wollte sich Fenger auch über die Zeitung bei dem anonymen Schildchenschreiber bedanken. (corh)

