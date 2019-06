vor 18 Min.

Der erste Eindruck ist wichtig

Vortrag bei der Agentur für Arbeit in Donauwörth

Im Rahmen der Vortragsreihe „Erfolgreich zurück in den Beruf“ geht es im Juni um das Thema „Erster Eindruck“. Wann immer wir es mit anderen Menschen zu tun haben, machen wir uns spontan ein Bild von ihnen, so auch der Personalchef von dem Bewerber/der Bewerberin und umgekehrt. Doch warum stecken wir Menschen so schnell in Schubladen? Und wie kann ich besseres Wahrnehmen für mich etwa im Vorstellungsgespräch nutzen? Dies und vieles andere zum Thema Wahrnehmung lernen Teilnehmer eines Seminars über Selbst- und Fremdwahrnehmung. Der Vortrag „Erster Eindruck“ dauert am Donnerstag, 27. Juni, von 9 bis 12 Uhr. Als Dozentin fungiert die Schauspielerin, Regisseurin, Autorin und Theaterpädagogin Vicky Müller-Toùssa. Ansprechpartnerin ist Jessica Graf, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit Donauwörth, Telefon 0906/788-316. Veranstaltungsort ist die Agentur für Arbeit Donauwörth, Berufsinformationszentrum, Zirgesheimer Straße 9 in Donauwörth. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. (pm)

