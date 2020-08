vor 20 Min.

Der weit gereiste Enkel von Opa Rudi aus Binswangen

Plus Matthias Schülein aus Binswangen war mit Expeditionskreuzfahrtschiffen unterwegs. An jedem Ort hat er an seinen Großvater gedacht.

Opa Rudi hat schon Eindrücke von allen Kontinenten bekommen: norwegische Fjorde, die Sandwüste von Südafrika, die verschiedenen Inseln von Ozeanien, die Wolkenkratzer von Singapur, die Pinguine von der Antarktis sowie die Eisbären von der Arktis. Von all diesen Orten hat Rudolf Höchstädter aus Biberbach Postkarten von seinem Enkel bekommen.

Er war Küchenchef auf einem Kreuzfahrtschiff

Sein Enkel, Matthias Schülein aus Binswangen, war Küchenchef auf Expeditionskreuzfahrtschiffen und hat dabei auch immer an den Opa gedacht. Nur ein paar Worte hat er auf seine Postkarten geschrieben. Doch beiden bedeutet diese Verbundenheit über viele Kilometer hinweg sehr viel.

40 Postkarten für den Opa

Abgesehen davon konnte mit diesen 40 Postkarten der 86-jährige Opa Rudi auch seine Geografie-Kenntnisse auffrischen. Mehr Karten wurden es nicht, weil die siebenjährige Tour durch die Welt seines 30-jährigen Enkels mittlerweile zu Ende ist. Inzwischen ist er in Odelzhausen tätig. (dz)

