12:08 Uhr

Die Arbeiten auf der Gundelfinger Bleiche schreiten voran

Die Gundelfinger Bleiche ist derzeit eine Baustelle. Der nächste Meilenstein ist die behindertengerechte Brücke.

Die westliche Bleicheinsel in Gundelfingen ist seit einigen Wochen eine Baustelle. Das Areal an der Brenz wird umgestaltet. Ziel der Stadt ist es, die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich zu steigern. Dazu sollen etwa Wege neu gestaltet und Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Im Zuge der Arbeiten soll auch Barrierefreiheit geschaffen werden. Besonders von der Umgestaltung betroffen ist das Kriegerdenkmal. Wer derzeit auf der Bleiche vorbeigeht, sieht dort die ersten Fortschritte der Arbeiten. Der Boden ist abgetragen und eine wassergebundene Schotter-Oberfläche eingebracht worden. Die Seitenflügel des Kriegerdenkmals sind verschwunden. „Das neue Denkmal soll nicht so monumental aussehen wie das bisherige“, erklärt Heinz Gerhards, Geschäftsstellenleiter der VG Gundelfingen.

Gundelfinger Bleiche: Neue Brücke zur Günzburger Straße

Nun geht es darum, die vorhandenen Steine zu untersuchen. Diejenigen, die erhaltenswert sind, sollen Teil des Denkmals bleiben. Die Steine in schlechtem Zustand werden dagegen durch neue ersetzt. Der nächste Meilenstein ist die neue, behindertengerechte Brücke, die die Bleicheinsel mit der Günzburger Straße verbinden soll. Die Brücke soll nach Angaben von Gerhards in den kommenden Wochen angebracht werden. Der Geschäftsstellenleiter betont: „Bislang sind die Arbeiten voll im Zeitplan.“ Ziel ist es, die Umgestaltung der Westlichen Bleicheinsel bis zum 1. November weitestgehend abzuschließen. Die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag soll dann in der Umgebung der neu gestalteten Bleiche mitsamt dem Kriegerdenkmal stattfinden. (ands)

