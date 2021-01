vor 50 Min.

Die Bona-Realschule stellt sich im Netz vor

Die Dillinger Schule plant einen Infoabend per Liveübertragung

Auf Neuland begeben sich Schulen in diesem Schuljahr auf vielen Gebieten. Besonders der Unterricht zu Hause ist die Herausforderung, der sich Schulen stellen müssen.

An der St.-Bonaventura-Realschule findet für die Schüler der normale Stundenplanunterricht über Teams statt. Aus den Erfahrungen der letzten Phase des Onlineunterrichts wurde gelernt, dass eine geordnete Tagesstruktur und der regelmäßige Kontakt mit den Schülern entscheidend für den Lernerfolg auch im Unterricht zu Hause ist. Da alle Schüler ein „Office365“-Konto der Schule besitzen, ist dieser Weg des Unterrichtens klar und transparent für alle, wird sehr gut angenommen und läuft problemlos.

Auch mit dem Informationsabend zur Neuaufnahme der fünften Klassen als Online-Live-Event wählt die St.-Bonaventura-Realschule ein völlig neues Format für Elternabende. Mit vorproduzierten Inhalten und Liveschaltungen werden Informationen zu der Schulart Realschule und den Besonderheiten der „BonaReal“ als Entscheidungshilfe gegeben. (pm)

Eltern können sich über einen Link auf der Homepage am 28. Januar und am 25. Februar in eine Liveübertragung aus dem Schulhaus einwählen. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr.