Die Bonpflicht und ihre Folgen im Landkreis Dillingen

Plus Die Meinungen der Einzelhändler gehen auseinander. Manche sprechen von Schikane, andere von Steuergerechtigkeit. Einige Geschäftsleute rufen sogar zum Boykott auf.

Von Silva Metschl

Alle Jahre wieder treten zum 1. Januar neue Gesetze in Kraft. Die Kassenbonpflicht ist ein solches. Sie verpflichtet zum Ausstellen des Kassenbelegs, unabhängig von der Größe des Betrags oder ob vom Kunden gewünscht. Nicht überall findet diese Neuregelung positiven Anklang. „Für jeden Mini-Betrag, gleich ob eine Brezel beim Bäcker oder eine Bockwurst am Imbissstand, einen Bon auszugeben, macht in meinen Augen keinen Sinn, das belastet nur unnötig die Umwelt“, sagt etwa Bernd Brenner, Inhaber von Bücher Brenner in Dillingen und Bezirksvorsitzender des Handelsverbands Bayern (HBE). Für ihn mache diese Pflicht den Anschein, als wirkten alle Einzelhändler wie potenzielle Steuerbetrüger. „Die meisten Geschäfte geben von sich aus ganz selbstverständlich Kassenbons mit, schon aus Gründen der besseren Transparenz“, sagt Brenner. Dies mache für Garantien und Umtausch auch Sinn.

Belege muss man selbst entsorgen Ähnlich sieht auch Paul Kolb von Optik-Uhren-Schmuck Kolb in Wertingen das Thema: „Das Finanzamt sagt, erst mit Bonausgabe wird der Einkauf registriert. Das ist aber schon der Fall, wenn ich bei der Kasse auf die Taste Summe drücke.“ Da er eine elektrische Kasse habe, werde der Bon automatisch ausgedruckt. Gerade bei Kleinbeträgen wollen den viele Kunden aber nicht, er muss die Belege selbst entsorgen. „Überall will man Papier sparen, und jetzt wird noch mehr produziert“, sagt Kolb. Thomas Römer, der im Syrgensteiner Ortsteil Staufen eine Bäckerei betreibt, schließt sich dem an: „Das ist ein großer Papieraufwand.“ Viele Kunden möchten die Zettel nicht, auch an der Poststelle, die ebenfalls in der Bäckerei liegt, wird selten darum gebeten: „Ab und zu fragt ein Geschäftsmann danach, wenn er Briefmarken kauft.“ Durch seine offene Ladenkasse, die keine elektronische Chipaufzeichnung besitzt und die gesetzlich noch geführt werden darf, ist er derzeit noch nicht zur Ausgabe verpflichtet. Stattdessen muss er allerdings eine Zählliste führen, in der jeden Abend von der Ein-Cent-Münze bis zum 500-Euro-Schein alles in der Kasse befindliche Geld eingetragen werden muss. Ein Gericht in Bayreuth habe für eine Bäckerei eine Ausnahmeregelung gebilligt, wonach die Bonpflicht dort bis 30. September dieses Jahres ausgesetzt ist. Wie es danach weitergeht, sei aber unklar. „Es ist Schikane“, findet Römer. Sorgt es für mehr Steuergerechtigkeit? Jürgen Kling von „Shopping Solutions“ in Wittislingen jedoch sieht durch die Belegausgabepflicht mehr Steuergerechtigkeit gegeben. Dort ist die Ausgabe des Kassenbons bereits seit Eröffnung des Geschäfts verpflichtend. Außerdem falle das zusätzliche Papier für ihn allgemein nicht ins Gewicht. „Da ist die Papierflut im Briefkasten mit den Werbeflyern größer“, argumentiert er. Zumal einige Bons recycelbar sind, wenn sie nicht aus Thermopapier und zudem mit normaler Tinte hergestellt werden. Eine weitere Alternative seien Ökobons, die garantiert ohne chemische Farbentwickler auskommen, erklärt Bernd Brenner, der diese bereits verwendet. „Eine Verpflichtung zu umweltfreundlicheren Kassenbons – gleich ob Ausgabepflicht oder nicht – würde ich gerne anstreben“, erklärt er, und: „Gesetz ist Gesetz, da hilft auch kein großes Lamentieren.“ Einzelhändler hoffen auf einen Kompromiss Dennoch rufen viele Geschäftsleute deutschlandweit zu Boykotten auf, um die Regelung wieder rückgängig zu machen. Für den Syrgensteiner Thomas Römer ist das keine Lösung: „Das nützt wenig. Und der Landesinnungsverband ist an neuen Verhandlungen dran.“ Auch HBE-Vizepräsident Brenner hofft weiter auf einen Kompromiss, den der Verband vehement fordere. Kolb hingegen findet es gut, dass sich einige Geschäfte wehren wollen: „Die großen Firmen laufen einfach weiter, aber die kleinen leiden wieder.“ Lesen Sie auch: Streit um Bonpflicht: Bäcker sehen sich in ihrer Kritik bestätigt Die "Bonpflicht" kommt - Geschäfte müssen Beleg ausgeben

