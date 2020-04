13:50 Uhr

Die Dillinger Polizei hat einen neuen Chef

Ralf Bührle leitet seit Mittwoch die Polizeiinspektion in Dillingen.

Ralf Bührle übernimmt seit Mittwoch die Leitung der Dillinger Polizeiinspektion. Sein Werdegang führte ihn bereits ins Innenministerium.

Die Dillinger Polizeiinspektion hat einen neuen Chef. Seit Mittwoch übernimmt Polizeioberrat Ralf Bührle die Amtsgeschäfte, die zuletzt von Benjamin Dannemann kommissarisch für eine halbes Jahr geführt wurde, nachdem der langjährige Leiter Johannes Prommer in Pension gegangen war. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Von Baden-Württemberg über München nach Dillingen

Seinen dienstlichen Werdegang begann der 50-Jährige Ralf Bührle im September 1989 bei der Polizei Baden-Württemberg in der zweiten Qualifikationsebene (ehemals mittlerer Dienst), bevor er 1998 das Studium zur dritten Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst) erfolgreich in Villingen-Schwenningen abschloss. 2001 erfolgte dann der Wechsel zur bayerischen Polizei zum Polizeipräsidium München, bevor er 2004 zum Polizeipräsidium Schwaben wechselte und hier als Dienstgruppenleiter bei der PI Friedberg tätig war. Es folgte das Studium für die vierte Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) in Münster mit erfolgreichem Abschluss und anschließender Tätigkeit beim Innenministerium.

Seit Oktober 2013 bis jetzt war Bührle im Sachgebiet E2 als Leiter des Sachbereichs Verkehr und stellvertretender Sachgebietsleiter im Polizeipräsidium Schwaben Nord tätig. Bührle wohnt im Landkreis Aichach-Friedberg, ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Auf die anstehenden Aufgaben in Dillingen freut sich der neue Dienststellenleiter sehr. Eine Amtseinführung durch Polizeipräsident Michael Schwald erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Hier wird dann auch sein Vorgänger Johannes Prommer offiziell verabschiedet. (pm)

