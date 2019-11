29.11.2019

Die Gewinner stehen fest

Den Erlös ihrer Adventskalender spendet die Lions-Hilfe an regionale Einrichtungen

Fleißig mischt Lucas Kunz die gelben Lose in der Wanne untereinander. Der Sohn von Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz hat auch in diesem Jahr wieder die Rolle des Glücksbringers übernommen und die Gewinner der Lions-Adventskalender gezogen. Zwei davon stehen allerdings schon jetzt fest: Neben dem Leserhilfswerk unserer Zeitung Kartei der Not profitieren viele weitere regionale Projekte vom Erlös der 6666 verkauften Exemplare. Die entsprechenden Losnummern werden ab Samstag, 30. November, täglich in der Donau-Zeitung veröffentlicht. Hinter jedem Türchen verstecken sich bis Dienstag, 24. Dezember, Preise im Wert von knapp 27000 Euro. (tafe)

