12:27 Uhr

Die Hexen geben Gas

Die Schalmeiengruppe „Hüttagoischdr“ gründete sich 1993 in Syrgenstein. Seitdem sind sie aus dem Fasching im Landkreis nicht mehr wegzudenken. Sie sorgen beispielsweise beim Hexentanz in Lauingen für Stimmung.

Wer an Weiberfasching unterwegs ist, braucht Kondition. Was im Bachtal, in Gundelfingen und Syrgenstein geplant ist.

Von Cordula Homann

Da freut man sich, wenn der Sohn Faschingsprinz wird – und ahnt vielleicht gar nicht, welche Konsequenzen das hat: Die Bachtal-Hexen kehren am Donnerstag erst mal beim Vater ihres Prinzen ein zum Weißwurstfrühstück. „Das hat sich so eingebürgert“, erzählt Michaela Kinzler von der Bachtalia und lacht. „Das wir den König besuchen, das ist einfach immer so.“ Die Hexen brauchen die Stärkung auch, schließlich starten sie um 9 Uhr morgens am Syrgensteiner Kindergarten. Dort stellen sie gemeinsam mit den Kindern einen Narrenbaum auf.

Die Party endet in Landshausen

Dann stürmen sie das Rathaus von Bürgermeisterin Ingrid Krämmel in Bachhagel. Nach verschiedenen Stationen durchs Bachtal endet die Tour in Landshausen. Dort startet um 19 Uhr die Hexenverbrennung. Waldschrat Klemens wird eine Ansprache halten. Verschiedene Hexengruppen e tanzen oder spielen Guggamusik zusammen: Kocher-Fetza Aalen, Oberberger Lombahexa Burgberg, Hüttagoischd'r, Panscherhexa Giengen, Bachtalhexa und Bachtaler Besenkracher. Dann klingt der Abend fröhlich aus.

Auch in Lauingen wird der Hexenparty entgegengefiebert. „Der Gumpige Donnerstag ist ein kleiner Feiertag“, sagt Laudonia-Zunftmeister Alexander Wild. Seit mehr als 25 Jahren schlüpft er in das Gewand der Oberhexe Schwertgoschin und freut sich schon riesig. Doch erst besucht er zusammen mit den anderen Hexen im normalen Hexenhäs in zwei Gruppen am Vormittag alle städtischen Kindergärten.

„Wir erklären den Kindern das Brauchtum des Hexentanzes und laden alle zum großen Kindernachmittag um 14 Uhr auf dem Rathausplatz ein. Dort werden verschiedene Spiele für Kinder angeboten und die kleine Laudonia tritt auf. Um 20 Uhr beginnt dann das Brauchtumsspiel auf der Bühne vor dem Rathaus.

In Gundelfingen geht es um 11.11 Uhr los

In Gundelfingen ist am Donnerstag ab 11.11 Uhr närrischer Frühschoppen und ab 12 Uhr traditionelles Kesselfleischessen . Unter dem Motto „Die Würfel sind gefallen…“ lädt der Historische Bürgerverein zum großen Stadelfest in der Faschingszeit in Gundelfingen ein. Neues aus dem Städtle und der Umgebung mit dem Gundelfinger Original Coni Deisler. Halsabschneiderisch geht es dann weiter mit „Schlips und Schere“.

Um 13.30 Uhr tritt Landrat Leo Schrell beim Prominenten-Würfeln „Die Närrische 11“ gegen die Gundelfinger Bürgermeisterin Miriam Gruß, Bürgermeisterin Katja Müller aus Lauingen und andere Prominente im Innenhof der Walkmühle an. Um 14 Uhr beginnt im Bleichestadel der Faschingsnachmittag mit buntem Programm zum Aufwärmen. Der Spruch „Lustig ist die Fasenacht, wenn …“ wird bei Kaffee und Kiachla verwirklicht. Das Tanzmariechen, die Kinder-Showtanzgruppe, die Kindergarde und die Prinzenpaare, sowie die Kindergartengruppen begeistern die Gäste. Als Attraktion wird auch wieder ein Überraschungsgast auftreten.

Um 16.30 Uhr ziehen alle Faschingsfreunde mit den Glinken unter den Klängen der „Hüttagoischd `r“ und einer „Kanone“ von der Oberen Bleiche zum Rathaus. Nach dem Rathaussturm und der Gefangennahme der Bürgermeisterin tagt das Narrengericht. Der Urteilsspruch wird anschließend auf der Oberen Bleiche vollstreckt.

Um 18.30 Uhr beginnt mit dem Entzünden des Walpurgisfeuers durch die Tschasibo-Hexen, Felsenhexen Heidenheim, Wasserratzen Herbrechtingen, Bärentreiber Donaualtheim und den „Hüttagoischd’r“ die Nacht der Hexen und Narren auf der Bleiche! Mit dabei sind die Heuberghexen aus Zöschingen, die Guggamusik Blechbätsch’r aus Günzburg, Einzelhexen und andere. Ab 19 Uhr geht die große Gumpen-Party im Bleichestadel los. Ferner wirken mit, die Showtanzgruppe aus Bächingen, die Gundelfinger Showtanzgruppe „SPICE“ und die Frauenpower Mädels aus Wittislingen. Ab 23 Uhr ist Weißwurstessen in der Stadelschänke. (mit pm)

