Die Jet-Tankstelle in Dillingen öffnet wieder

Wochenlang war die Tankstelle in der Donaustraße wegen Umbauarbeiten geschlossen. Jetzt öffnet die Station wieder.

Die Jet-Tankstelle in der Donaustraße in Dillingen war zuletzt geschlossen. Insgesamt neun Wochen lang wurde die Station umgebaut. Nun sind die Bauarbeiten beendet. Am Mittwoch, 14. August, eröffnet die Tankstelle neu, schreibt Jet in einer Pressemitteilung. Demnach hat die Station künftig täglich von 5 bis 23 Uhr geöffnet.

Laut Mitteilung sei die umgebaute Tankstelle in Dillingen kaum wiederzuerkennen. Die Rede ist von einem „einladenden Tankstellendesign“, einem „großzügigen Tankfeld mit acht Zapfpunkten“ sowie einem „übersichtlich gestalteten Shop“ mit insgesamt rund 1500 Artikeln. „Wir freuen uns auf alte und neue Gäste“, so Tankstellenunternehmer Uwe-Dieter Hain. (pm, dz)

