„Die Krönung“ für die Oberliezheimer Theaterspieler

Die Ehrenamtlichen im Bissinger Gemeindeteil erhalten die Silberdistel unserer Zeitung. Das Engagement soll nun in einem Kulturverein weitergeführt werden.

Von Horst von Weitershausen

Eigentlich hätte die Übergabe der Silberdistel, die Auszeichnung unserer Zeitung für besonderes ehrenamtliches Engagement, in einem gebührenden Rahmen im Oberliezheimer Feuerwehrhaus stattfinden sollen. Der Chor Cantiamo sollte singen, und die Aufführung eines kleinen Theaterstücks war ebenfalls geplant. Doch dann kam Corona. Und so übergab DZ-Redaktionsleiter Berthold Veh jetzt die Silberdistel in kleinem Rahmen an das Oberliezheimer Organisationsteam, das im Herbst für ein großes Theater im kleinen 200-Seelen-Dorf gesorgt hatte.

Nahezu alle Bewohner des Bissinger Gemeindeteils standen auf der Bühne

Im Festjahr zum 750-jährigen Bestehen Oberliezheims standen an zwei Wochenenden im September und Oktober nahezu alle Bewohner des Bissinger Ortsteils auf der Bühne, sage und schreibe mehr als 150. Sie spielten in sieben Aufführungen im Rahmen der Landkreis-Kulturtage die Geschichte ihres Dorfs nach. Und sie erhielten von den rund 1500 Besuchern der Vorstellungen stehend dargebrachte Ovationen. „Diese große Gemeinschaftsleistung auf und hinter der Bühne hat uns schwer beeindruckt“, sagte Berthold Veh bei der Übergabe der Auszeichnung. Die Oberliezheimer Schauspieler hätten die Silberdistel völlig zu Recht für ihr großartiges, ehrenamtliches Engagement erhalten.

In 14 Szenen die Geschichte Oberliezheims nachgespielt

In dem Stück „Der heilige Leonhard erzählt“ hatten die Oberliezheimer in 14 Szenen die Geschichte des Dorfs nachgespielt. „Wir hatten ein Riesenglück, dass unsere Vorfahren das Dorf rechtzeitig gegründet haben“, sagte Leonhard Veh, der Initiator und Autor des Stücks, mit einem Augenzwinkern. Denn in diesem Jahr wären wegen der Pandemie die Aufführungen in dieser Form nicht möglich gewesen. „Wir hatten ein super Jahr“, sagte Veh, „und die Silberdistel ist jetzt der krönende Abschluss.“ Das Theaterspiel in Oberliezheim sei eine große Gemeinschaftsleistung gewesen, betonte auch Gerd Broersen vom Organisationsteam: „Wir haben als Team sehr gut zusammengearbeitet.“ Durch die Auszeichnung fühlten sich die ehrenamtlichen Spieler und Helfer sehr geehrt.

Der Kulturverein soll sich bei der Dorferneuerung einbringen

Die Bühnenauftritte im Festjahr sollen nicht einmalig bleiben. „Das Spiel der Theatergruppe soll in einen Kulturverein münden“, kündigte Leonhard Veh an. Der neue Verein soll zum einen das kulturelle Leben im Bissinger Gemeindeteil bereichern. Zum anderen soll sich der Kulturverein bei der geplanten Dorferneuerung einbringen. So wünscht sich Oberliezheim unter anderem einen Dorfplatz, und im Theater war ja von einem Standort für ein Denkmal für den heiligen Leonhard die Rede. (mit bv)

