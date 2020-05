Die Lauinger Führungsspitze wechselt durch

Plus Dietmar Bulling und Albert Kaiser tauschen ihre Positionen. Was sich im Lauinger Stadtrat noch geändert hat.

„Wir führen die heutige Sitzung wieder einmal unter anderen Umständen“, so umschrieb es Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU). Aufgrund der geltenden Abstands- und Hygieneregeln fanden die vergangenen Stadtratssitzungen in Lauingen nicht im Rathausfestsaal, sondern in der Stadthalle statt. Die Zuschauer saßen dabei im Foyer und verfolgten das Geschehen über einen Monitor. Zur konstituierenden Sitzung jedoch durften sie ebenfalls mit Sicherheitsabstand im Saal Platz nehmen.

Der neue Stadtrat ist an diesem Abend zum ersten Mal an einem Tisch zusammengekommen. „ Corona hat sich ja schon auf die Kommunalwahl ausgewirkt. Es war, so glaube ich, für uns alle eine große Herausforderung, aber wir haben sie trotz allem mit den vielen Freiwilligen und der Verwaltung gemeistert“, so Müller. Weiterhin stimmte sie die neu gewählten Ratsmitglieder auf die kommenden sechs Jahre und ihre Vorbildfunktion ein. Dabei betonte sie, dass bisweilen auch schwierige Entscheidungen zu treffen seien und man nicht immer einer Meinung sei, aber: „Wie Winston Churchill einmal gesagt hat: ‚Demokratie ist die Notwendigkeit, sich gelegentlich den Ansichten anderer Leute zu beugen‘.“ Zudem ermahnte Müller zu „Offenheit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit“ und wünschte sich sowie dem gesamten Stadtrat für die nächsten Jahre gute und fruchtbare Zusammenarbeit.

Bulling war bereits von 1996 bis 2014 Dritter Bürgermeister

Neu vereidigt wurden im Lauinger Stadtrat: Benedikt Griener, Benedikt Deniffel, Gabriele Kleinle (alle CSU), Martin Koller, Ursula Kigele, Dominik Remiger (alle SPD) und Martina Lenzer ( FDP). Zudem sind durch Rolf Brenndörfer, Engelbert Kigele jun., Heike Lederer und Karl-Heinz Strak erstmals auch die Grünen vertreten.

Veränderungen gibt es auch im Gemeindeverfassungsrecht für Lauingen. „Unsere Stadt bekommt in Zukunft eventuell ein neues Gesicht, daher brauchen wir auch neue Tätigkeitsfelder“, sagte Müller bereits zu Beginn der Sitzung. So habe man die Bereiche Bau und Umwelt zu einem Ausschuss zusammengefasst und einen Stadtentwicklungsausschuss geschaffen.

Auch die Besetzung der stellvertretenden Bürgermeister hat sich verändert. Müller wandte sich vor der Abstimmung an Dietmar Bulling, den bisherigen Zweiten Bürgermeister, und Albert Kaiser, der seit zweieinhalb Jahren den Posten des Dritten Bürgermeisters innehatte. „Ich bin jetzt seit etwa eineinhalb Jahren Erste Bürgermeisterin, und die beiden standen mir von Anfang an zur Seite. Sie halfen mir, mich in den Abläufen und näheren Zusammenhängen in Lauingen zurechtzufinden. Dafür nochmals vielen lieben Dank!“ Laut Grünen-Fraktionsvorsitzendem Rolf Brenndörfer hätten sich die beiden Stellvertreter an der Spitze bewährt. Jedoch schlug er für das Amt des Zweiten Bürgermeisters Kaiser (CSU) und als seinen Stellvertreter Bulling (SPD) vor. Das Gremium stimmte diesem Vorschlag zu, mit 24 von 25 Stimmen ist der 64-jährige Kaiser nun also Zweiter Bürgermeister. Er nahm die Wahl dankend an: „Ich freue mich schon jetzt auf diese große Aufgabe. Wir stehen zwar vor enormen Herausforderungen, aber wenn wir alle an einem Strang ziehen, haben wir auf jeden Fall eine gute Zeit vor uns.“ Auch Dietmar Bulling nahm das Wahlergebnis an. „Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer Stadt.“ Der 70-Jährige bekleidete das Amt bereits von 1996 an über 18 Jahre, 2014 wurde er dann Zweiter Bürgermeister.

Posten und Aufgaben:

Zweiter Bürgermeister: Albert Kaiser

Dritter Bürgermeister: Dietmar Bulling

Fraktionsvorsitzende: Markus Hoffmann ( CSU ), Markus Stuhler ( SPD ), Rolf Brenndörfer (Grüne), Dr. Gerhard Frieß ( FW ), Martina Lenzer ( FDP )

( ), ( ), Rolf Brenndörfer (Grüne), Dr. ( ), Martina Lenzer ( ) Referate: Feuerwehr : Markus Hoffmann ; Senioren: Vitus Kleinle ( CSU ); Bildung/Jugend: Irmgard Daub ( SPD ); Soziales: Ursula Kigele; Kultur: Heike Lederer ; Sport/Vereine: Dr. Gerhard Frieß ; Wirtschaft: Georg Rebele ( FDP )

: ; Senioren: Vitus Kleinle ( ); Bildung/Jugend: ( ); Soziales: Ursula Kigele; Kultur: ; Sport/Vereine: Dr. ; Wirtschaft: ( ) Rechnungsprüfungsausschuss: Albert Kaiser (Vorsitz), Benedikt Griener , Benedikt Deniffel, Martin Koller , Rolf Brenndörfer, Norbert Landrichinger ( FW ), Philipp Barfuß ( FDP )

(Vorsitz), , Benedikt Deniffel, , Rolf Brenndörfer, Norbert Landrichinger ( ), ( ) Ausschüsse: Den Vorsitz im Verwaltungsausschuss, Bau- und Umweltausschuss und Stadtentwicklungsausschuss übernimmt jeweils Bürgermeisterin Katja Müller . Weiterhin bestätigten die Stadträte die Mitglieder in den jeweiligen Zweckverbänden und weiteren Gremien.

