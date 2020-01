03.01.2020

Die Leistung der Bereitschaft stieg um 10000 Stunden

In nahezu allen Bereichen steigt das ehrenamtliche Engagement der Dillinger BRK-Bereitschaft

Im Rettungszentrum feierte die Bereitschaft Dillingen des Bayerischen Roten Kreuzes ihre Jahresabschlussfeier. In festlichem Rahmen eröffnete der Leiter der Bereitschaft Dillingen, Rainer Kammergruber, die Veranstaltung mit seinem Jahresrückblick.

Während die Aufgabengebiete Blutspendedienst und Mittelbeschaffung im Jahr 2019 in nahezu unverändertem Umfang abgearbeitet wurden, nahm in vielen anderen Bereichen das Engagement zu. So entwickelte sich zum Beispiel die Jugendarbeit sehr zur Zufriedenheit der Führung. Aber auch im Sanitätsdienst und in der Ausbildung der Mitglieder war eine eindeutige positive Entwicklung erkennbar. Die Anzahl der zur sanitätsdienstlichen Absicherung diverser Veranstaltungen aufgebrachten Einsatzstunden erhöhte sich zum Beispiel um fast 500 auf 3219.

Kammergruber berichtete erfreut, dass im vergangenen Jahr insgesamt acht Mitglieder der Bereitschaft die Helfergrundausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Weitere sieben Mitglieder besuchten Fortbildungsmaßnahmen und qualifizieren sich so zu einem höheren Ausbildungsstand weiter. Kammergruber begrüßte in diesem Rahmen offiziell Philipp Kopec als Ausbildungsleiter der Bereitschaft und übergab ihm die Ernennungsurkunde. Aber nicht nur im personellen Bereich konnte die Bereitschaft eine durchwegs positive Bilanz ziehen. Durch die Inbetriebnahme der „mobilen Sanitätsstation“ im Januar steht den Helfern seit diesem Jahr ein weiteres, adäquates Hilfsmittel zur Abwicklung der Dienste zur Verfügung. Auf der Rettungswache konnte fast zeitgleich durch diverse Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen das Arbeitsumfeld der Helfer verbessert werden. Auch dies erfolgte alles in ehrenamtlicher Arbeit.

Ganz besonders hervorgehoben wurde schließlich der vor einem Jahr in Dillingen in Dienst gestellte „Helfer vor Ort“-Dienst. Seit dem 25. Dezember 2018 besetzen die Helfer der Bereitschaft zusammen mit den Kollegen der Wasserwacht ein zusätzliches Einsatzfahrzeug, welches durch die Leitstelle alarmiert werden kann, sobald die Rettungswache unbesetzt ist und somit kein anderes Fahrzeug verfügbar ist. Die Helfer leisten in diesen Fällen Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintrifft. Während erste Schätzungen ein jährliches Aufkommen von etwa 50 Einsätzen prognostizierten, wurde der Dienst bereits im ersten Jahr 140 Mal in Anspruch genommen. Durch das überdurchschnittliche Engagement der Mitglieder konnte so die Leistung der Bereitschaft von 8401 ehrenamtlichen Stunden in 2018 auf stolze 18480 Stunden im Jahre 2019 gesteigert werden.

Wolfgang Piontek, als Vertreter des Vorstandsteams des Kreisverbandes anwesend, lobte die zukunftsweisende Ausrichtung der Dillinger Bereitschaft.

Als nächster Sprecher gab Kreisbereitschaftsleiter Wilhelm Nittbaur einen Ausblick auf das kommende Jahr. Neben der im Landkreis anstehenden Herausforderungen wird sich die Dillinger Rot-Kreuz-Gemeinschaft an einer mehrtägigen Großübung, dem sogenannten Großunfallsymposium beteiligen. Außerdem ist ein Einsatz bei der Fußball-Europameisterschaft laut Pressemitteilung mehr als wahrscheinlich. Peter Graf, Dritter Bürgermeister der Stadt Dillingen, überbrachte im Namen der Stadt seinen Dank für die erbrachten Leistungen und die gute Zusammenarbeit. Folgende Mitglieder erhielten Auszeichnungen für ihren langjährigen aktiven Dienst in der Gemeinschaft Dillingen: Kevin Legel (zehn Jahre), Sebastian Thomann (zehn Jahre), Thomas Troch (15), Markus Vollendorf (20), Holger Kammergruber (20), Andreas Schabel (20), Thomas Bäurle (25), Ulrich Mayr (40), Helga Krist (45), Maria Römer (45), Hans-Werner Imberger (60). Zudem konnten die im Rahmen der Flüchtlingshilfe eingesetzten Helfern eine Auszeichnungsspange der bayerischen Staatsregierung in Empfang nehmen. Die traditionelle Tombola stellte den Abschluss dieser gelungenen Veranstaltung dar. (pm)

Themen folgen