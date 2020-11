14.11.2020

Die Neue ist keine Unbekannte

Tanja Ferrari verstärkt das Team der

Sie ist keine Unbekannte in der Redaktion der Donau-Zeitung. Tanja Ferrari hat bereits das erste Jahr ihres Volontariats an der Günther-Holland-Journalistenschule in Dillingen verbracht und betreute dabei die Aschberggemeinden. Ursprünglich kommt die 28-Jährige aus der Bodenseeregion und ist in der Nähe von Konstanz aufgewachsen. Während des Masterstudiums in Augsburg machte sie in der Stadt- und Digitalredaktion unserer Zeitung ihre ersten Schritte im Journalismus.

Nach einem Jahr in der Augsburger Zentralredaktion kehrt sie nun zurück zur DZ. Hier wird Ferrari ab sofort Gundelfingen und das Bachtal redaktionell betreuen. Ihre Texte sind mit dem Kürzel „tafe“ gekennzeichnet. E-Mails erreichen sie unter: tanja.ferrari@augsburger-allgemeine.de. Redakteur Andreas Schopf wechselte nach dreijähriger Mitarbeit zur Neuburger Rundschau. Er hat im Raum Neuburg seinen Lebensmittelpunkt. (dz) Foto: Lotter

Themen folgen