Die Region auf der Afa

Die Rad- und Freizeitregion Schwäbisches Donautal präsentiert sich vom 24. bis 28. Januar gemeinsam mit der Familien- und Kinderregion Landkreis Günzburg, der Heidenheimer Brenzregion und Dillinger Land in Halle eins „Mein Schwaben“ auf der Afa in Augsburg. Neben einem vielfältigen Angebot zu den Themen Radfahren, Wandern, Familienfreizeit, Wasser, Natur, Stein- und Eiszeit haben die Besucher laut Pressemitteilung die Möglichkeit, mithilfe einer Virtual-Reality-Brille digital in das Schwäbische Donautal einzutauchen. Dadurch erhalten die Besucher sozusagen eine kleine „Preview“ beziehungsweise Vorschau, was sie im DonAuwald oder auf dem DonauTäler erwartet.

Seit Jahren heiß gefragt bei den Afa-Besuchern sind die Infos zum Donautal-Radelspaß, der am 19. und 20. September rund um Wertingen stattfindet. Die diesjährigen Streckenführungen können afa-Besucher auf einer Übersichtskarte betrachten – entweder, um sich ihre Lieblingsstrecke auszusuchen oder einfach nur inspirieren und anregen zu lassen. (pm)

