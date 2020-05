14:10 Uhr

Die Schlepperproduktion in Lauingen läuft wieder

Zurück aus der Kurzarbeit: Die Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH produziert wieder am Standort Lauingen.

Plus Same Deutz-Fahr holt Mitarbeiter schrittweise zurück aus der Kurzarbeit. Die Schutzmaßnahmen vor Infektionen sind umfassend – auch die Körpertemperatur wird gemessen

Gute Nachricht von der Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH mit Sitz in Lauingen: Die Schlepperproduktion am Standort in Lauingen ist nach fünf Wochen Stillstand wieder angelaufen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen