Die Umstellung auf Öko-Landbau hat nicht nur wirtschaftliche Tücken

In Blindheim informieren verschiedene Behörden interessierte Landwirte über die Unterschiede zwischen bio und konventioneller Landwirtschaft

Von Horst von Weitershausen

Der Ruf nach mehr Biobauern in Deutschland wird immer lauter. Besonders Tier-, Umwelt- und Naturschutzverbände stellen die konventionelle Landwirtschaft immer mehr infrage und fordern eine komplette Umstellung der Landwirtschaft.

Für Landwirte, die mit den Gedanken spielen, ihren Betrieb vom konventionellen auf ökologischen Anbau umzustellen, hatten AELF Nördlingen und Wertingen sowie das Fachzentrum Öko-Landbau Kaufbeuren zu einer Informationsveranstaltung in den Gasthof Zum Kreuz nach Blindheim eingeladen.

Es gibt in Deutschland mehr Biobauern, aber nicht so viele wie in Frankreich

Nach der Eröffnung der nur mäßig besuchten Veranstaltung durch den Leiter des AELF Wertingen Magnus Mayer referierte Johannes Enzler zum Thema „Entwicklung der Öko-Märkte“. Dabei präsentierte der stellvertretende Leister des Instituts für Ernährungswirtschaft und Märkte an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) mit Sitz am Campus Weihenstephan in Freising, vornehmlich statistische Daten der vergangenen zehn Jahre zum ökologischen Landbau in Bayern. Demnach bewirtschafteten 9894 Öko-Erzeugerbetriebe, über 314000 Hektar öko-landwirtschaftliche Flächen, stand drittes Quartal 2018. Zum Vergleich: Im Jahr 2008 seien es 5632 Öko-Erzeugerbtriebe gewesen die rund 169000 Hektar bewirtschafteten. Beim Anbau von Biogemüse hinke Deutschland und somit auch Bayern Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien hinterher. Wurde beispielsweise im Jahr 2017 in Italien auf über 55000 Hektar Biogemüse angebaut, so seien es in Deutschland zum Vergleich gerade mal etwas über 14000 Hektar gewesen. In Bayern wurden 2111 Hektar Öko-Gemüse-Anbauflächen im vergangenen Jahr bewirtschaftet. Im weiteren Vortragsverlauf referierte Johannes Enzler zur Entwicklung von Bio-Milch, -Eiern, -Rind- und -Schweinefleisch in den vergangenen Jahren. Insgesamt habe die Bio-Produktion ähnlich wie der Öko-Landbau zugenommen. Ebenso die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln in allen Bereichen.

Wie wirtschaftlich ist der Biobetrieb?

Dennoch sollten sich Landwirte im Klaren sein, so Johann Enzler, ob sich eine betriebliche Umstellung auf den totalen Öko-Landbau für sie so ohne Weiteres durchführen lasse. Denn auch wenn für Bioprodukte höhere Preise erzielt werden, müsse die Wirtschaftlichkeit insgesamt in Betracht gezogen werden. Diesen Aspekt der Wirtschaftlichkeit von Öko-Marktfrüchten beleuchtete anschließend Jörg Reisenweber in seinem Vortrag. Der Referent leitet die Arbeitsgruppe „Ökonomik des Marktfruchtanbaus, Hackfrüchte und Sonderkulturen“ am Institut für Betriebswirtschaft und Agrarstruktur der LfL. Dabei beschäftigt er sich intensiv mit der Wirtschaftlichkeit konventionell und ökologisch angebauter Marktfrüchte. Die Anzahl der Betriebe im Öko-Anbau beträgt im Jahr 2018 in Bayern rund 8,0 Prozent, bei der Anbaufläche steht laut Reisenweber der Öko-Anteil bei 9,6 Prozent.



In seinen Betrachtungen hatte er die Unterschiede der Deckungsbeiträge zwischen ökologischem und konventionellem Anbau herausgearbeitet. Unterschiede seien in der Fruchtfolge, der Einfluss der Tierhaltung und von Futter-Mist-Kooperationen, bei der Arbeitszeit, der Vermarktung, dem Lagerraumbedarf, der Mechanisierung sowie der Förderung. Dabei habe sich bei der Buchführungsauswertung ergeben, dass trotz der höheren Erzeugerpreise für ökologisch erzeugte Marktfrüchte die Gewinne von ökologisch wirtschaftenden Betrieben stärker von staatlicher Unterstützung, sprich Fördermitteln, beeinflusst werden. Daher sollten umstellungswillige Landwirte sich betriebsindividuelle Unterstützung in der Internetanwendung „LfL Deckungsbeiträge und Kalkulationsdaten“ einholen.

