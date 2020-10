15:55 Uhr

Die Wittislinger sagen ihren Weihnachtsmarkt ab

Dieses Bild entstand vor zwei Jahren auf dem Weihnachtsmarkt in Wittislingen.

Plus Aber die Gemeinde plant eine schöne Alternative für die Bürger. Und es soll am 24. Dezember einen leuchtenden Abschluss geben.

Von Laura Mielke

„Unter diesen Bedingungen ist es unverantwortlich“, sagt Bürgermeister Thomas Reicherzer. Deshalb, so Wittislingens Bürgermeister, habe sich die Gemeinde bei der Sitzung vergangene Woche entschlossen, den diesjährigen Christkindlesmarkt abzusagen. Da auch im Landkreis die Coronafälle ansteigen würden, halte er es für sicherer, den Markt ausfallen zu lassen.

24 Fenster in der Gemeinde

Weiter sei es schwer vorstellbar, dass er so schön wird wie in vergangenen Jahren, ohne ein Risiko einzugehen. Gemeinsam mit Gemeinderat Johannes Wunderle arbeitet der Bürgermeister aber an einer Alternative für die Bürger. Die Idee: 24 Fenster sollen über den Ort verteilt nacheinander aufleuchten. „Dann hat man trotzdem Adventsstimmung und auch ein Gemeinschaftsgefühl“, sagt Wunderle.

Ein Konzert in der Schule

Es sei zwar nur ein kleiner Ersatz, allerdings sollen auch zusätzliche Angebote erlaubt sein. Mehrere Privatpersonen und auch die Schule hätten bereits zugesagt. Die Schule plant für ihr Fenster ein kleines Konzert. Die Aktion soll am 24. Dezember mit der beleuchteten Krippe abgerundet werden.

