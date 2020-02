vor 44 Min.

Die Wurst in den Fluten

Blunzensieden findet in Lauingen statt

„Hängt die Wurst in die wallende Flut!“: Auch dieses Jahr lässt die Fanfare Brass Band das närrische Schauspiel Blunzensieden wieder aufleben. Am Samstag, 15. Februar, um 15 Uhr wird die Sage auf der Lauinger Seebühne zum 16. Mal nachgespielt. Bürgermeisterin Katja Müller liest die Blunzensieden-Sage vor. Dann schreiten die Akteure der Fanfare Brass Band zur Tat: Sie hängen die riesige Blutwurst in die Donau. Die Sage beim Blunzensieden handelt von meisterhaften Metzgern, die eine Blutwurst fertigten, die in keinen Topf passte. Einem Ratsherren kam der Gedanke, diese in der schäumenden Donau zu sieden. So wurde sie von der Brücke hinein gehängt. Die Faiminger Nachbarn hatten davon erfahren und die Wurst gestohlen. Im Anschluss marschiert der Festzug zum Speisesaal des Albertus-Gymnasiums. Um 15.45 Uhr findet das Schlachtfest statt. (pm)

Die Donaubrücke und Teile der Innenstadt sind während der Veranstaltung gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

