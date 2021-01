09:23 Uhr

Die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis Dillingen

Das Landratsamt Dillingen meldet 29 neue Corona-Fälle im Landkreis. Das sind die aktuellen Corona-Zahlen.

Das Landratsamt Dillingen teilt die aktuellen Zahlen für den 14. Januar mit. Demnach beträgt die 7-Tages-Inzidenz 146,02 (Vortag: 150,16). Der Wert gibt die Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

Derzeit gibt es laut Landratsamt 178 aktive Fälle (Meldefälle unter Quarantäne). Das Landratsamt Dillingen zählt 29 neue Corona-Fälle. Es gab 29 neue Fälle am 13.01.2021. 90 Tote sind mittlerweile im Landkreis in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. In dieser Statistik sind laut Landratsamt zwei nur klinisch-epidemologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten.

1942 Personen haben insgesamt die Quarantäne im Landkreis beendet

1942 Personen haben die Quarantäne bisher beendet. Insgesamt gibt es aktuell 494 Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I). Am Vortag waren es noch 598 Fälle. Kontaktpersonen aus den Einrichtungen St. Klara Wertingen und Pro-Seniore Bissingen wurden aus der Quarantäne entlassen, daher fällt die Zahl der Quarantänefälle deutlich. (pm)

