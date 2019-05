11:05 Uhr

Die letzte Bastion der Krawattenträger fällt

In der VR-Bank Donau-Mindel sind die Angestellten nicht mehr dazu verpflichtet, Schlips zu tragen. Wie das andere Banker sehen

Von Berthold Veh und Till Hofmann

In der Mitgliederversammlung des schwäbischen Sparkassenverbandes am Donnerstag in Dillingen war die Sache klar. Da trugen alle Banker, die sich stolz auf dem Foto präsentierten, Krawatte. Für Landrat Leo Schrell, der beim Selbstbinder auf die Farbe Blau setzte, ist dies auch gar kein Zwang – im Gegenteil. „Die Krawatte empfinde ich als ein interessantes modisches Detail“, sagt der Bezirksvorsitzende des Sparkassenverbands. Bei der Auswahl verlasse er sich nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf seine Frau. Und im Dienst trage er „zu 95 Prozent“ Krawatte. Schrell fände es auch nicht gut, wenn alle Banker der Sparkasse auf den Schlips verzichten würden. „Das würde mich stören“, sagt der Verwaltungsratsvorsitzende der Dillinger Sparkasse, „denn es gibt Situationen und Positionen, wo die Krawatte angesagt ist.“ Und dazu zählten bisher die Banker.

Beim Mann ist sie oft der einzige Farbtupfer

Jetzt scheint aber in der Region die letzte Bastion der Krawattenträger zu fallen. Vorreiter für diese Entwicklung ist die VR-Bank Donau-Mindel. Dort wird seit zwei Wochen nicht mehr vorgeschrieben, dass Männer nur mit Krawatte ihre Arbeit für das Kreditinstitut verrichten dürfen. Die Schlipsverpflichtung „nimmt im Businessbereich immer mehr ab“, hat Vorstand Stefan Fross festgestellt, der über sich sagt: „Ich trage gerne Krawatte. Beim Mann ist das oft der einzige Farbtupfer.“ Ob dieses Stilmittel nach wie vor als wichtig empfunden wird, wollte die VR-Bank von den Kunden und den Mitarbeitern in den Landkreisen Dillingen und Günzburg erfahren. Über die Zeitschrift Einblicke, die zweimal im Jahr für die 62000 Kunden in der Region erscheint, wurde eine Umfrage zu diesem Thema veröffentlicht. 198 der Leser gaben der Bank eine Antwort. Von ihnen stimmten 81 Prozent für das Ende des Schlipses. Die Mitarbeiter des Hauses schlugen dieselbe Richtung ein. Von den 166, die ihre Meinung kundtaten, wollten drei Viertel (76 Prozent) die Krawatte nicht umbinden.

Manche Banken haben den Schlips komplett abgeschafft

Seither besteht in den Häusern der VR-Bank Donau-Mindel keine Verpflichtung mehr, den Selbstbinder zu tragen. „Es gibt durchaus Banken, die die Krawatte komplett abgeschafft haben“, sagt Fross und nennt als Beispiel die Raiffeisenbank Oberursel in der Nähe von Frankfurt am Main. So weit wollte er nicht gehen. „Denn es kommt immer auch auf das Gegenüber an.“ Und so vertraut die Geschäftsführung des Kreditinstituts darauf, „dass die Mitarbeiter schon wissen, wohin sie mit Krawatte hingehen sollten und wohin nicht“. Die neue, etwas lässigere Art „bedeutet aber nicht, dass wir in Sandalen und mit Hawaiihemd daherkommen. Es heißt nur Business, ob mit oder ohne Krawatte – dem Anlass entsprechend“, so der VR-Bankvorstand, der seit Jahresbeginn mit Alexander Jall an der Spitze des Hauses steht. Fross nennt ein Beispiel, das er für sich selbst anwenden würde. „Wenn ich zu einem Bauunternehmer komme, bei dem es etwas kräftiger zugeht, würde ich auf eine Krawatte verzichten.“ Die erste Resonanz der neuen Kleiderordnung männlicher Bankangestellter sei positiv gewesen. Mit dem Betriebsrat habe man auch darüber gesprochen und sei zu dem gemeinsamen Schluss gekommen, dass es gut sei, „wenn jeder ein wenig auf den anderen achtet“ – zumal die Mitarbeiter sich erst einmal in der neuen Situation zurechtfinden müssten.

Jedenfalls, so Fross, „laufen wir nicht so herum, dass wir als Banker nicht mehr erkennbar sind. Und auch bei Veranstaltungen wird auf die Krawatte als Erkennungszeichen gesetzt.“ Empfehlen würde der Manager anderen Bankhäusern, öfter die Kunden zu fragen – auch jenseits von klassischen Themen wie dem der Kundenzufriedenheit. „Jetzt kann man sagen, es haben nur 200 geantwortet. Doch das ist ein guter Anfang. Und wir waren von der Eindeutigkeit überrascht.“

Bei der Sparkasse gibt es keine Kleiderordnung

Martin Jenewein, Vorstand der Dillinger Sparkasse, ist die Debatte bei der VR-Bank natürlich zu Ohren gekommen. Und er erklärt auf Nachfrage überraschend: „Wir haben bei der Sparkasse keine Kleiderordnung, dass die Männer Krawatte tragen müssen.“ Er selbst trage aber zu etwa 80 Prozent einen Schlips. Wenn er aber keinen Außentermin habe, lasse er die Krawatte schon mal weg, sagt Jenewein. Es habe sich historisch so entwickelt, dass Ärzte Weiß tragen, Schornsteinfeger Schwarz, und Banker eben einen dunklen Anzug und Krawatte. Die strengen ungeschriebenen „Vorschriften“ hätten sich aber immer mehr gelockert.

Jenewein empfiehlt, dass sich Banker je nach Situation angemessen kleiden sollten. „Zerrissene blaue Jeans und Turnschuhe wären aber nicht angemessen“, sagt der Vorstand. Aber zu manchen Terminen könnten auch Banker mit Sakko und ohne Krawatte gehen. Die Diskussion zum Dresscode sei ohnehin theoretischer Natur. „Es kommt nicht vor, dass wir jemandem sagen müssen, dass er sich anders anziehen soll“, teilte Jenewein mit.

Raiba Unteres Zusamtal: Ein Anzug sollte es schon sein

Ähnlich ist die Auskunft bei der Raiffeisenbank Unteres Zusamtal in Buttenwiesen. „Wir haben keine Krawattenvorschrift“, sagt Vorstand Bernhard Hopfner. Wer keinen Schlips tragen will, werde nicht zwangsverpflichtet. In Bereichen ohne Kundenkontakt sei der Selbstbinder mittlerweile selten geworden. „Aber ein Anzug sollte es bei Bankern schon sein“, sagt Hopfner.

Landrat Leo Schrell hält zumindest an einem Tag im Jahr die Krawatte für absolute Pflicht – und zwar am Gumpigen Donnerstag. „Es wäre doch unfair“, so Schrell, „wenn Damen ihren männlichen Kollegen die Krawatte nicht abschneiden könnten.“

Lesen Sie auch: Welche Kleidung darf der Arbeitgeber vorschreiben? Männer und Anzüge: Passt das heute noch zusammen? Abends besser keine Jeans: Dresscodes auf der Kreuzfahrt

Themen Folgen