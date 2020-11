vor 8 Min.

Dieb öffnet in Höchstädt eine Handtasche und klaut Geld

Ein dreister Dieb war in Höchstädt unterwegs. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Eine 70-Jährige war am Mittwoch zwischen 11.30 und 12 Uhr in der Dillinger Straße in Höchstädt beim Einkaufen. Verschlossen an ihrem Einkaufswagen hing laut Polizei ihre Handtasche.

Während ihres Einkaufs öffnete ein Unbekannter die Handtasche und nahm das Portemonnaie heraus. In dem Gelbeutel befand sich neben den Personaldokumenten der Bestohlenen auch ein kleinerer Bargeldbetrag. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

