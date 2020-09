vor 17 Min.

Diese Sachen warten in Gundelfingen auf ihre Besitzer

Irene Koch arbeitet seit 41 Jahren in der Gundelfinger Verwaltungsgemeinschaft, unter anderem ist sie für das Fundbüro zuständig. In einem dicken Buch führt sie Protokoll darüber, was gefunden und abgegeben wird.

Plus Im Gundelfinger Fundbüro warten nicht nur Schlüssel, Geldbeutel und Fahrrad auf ihre Besitzer. Auch eine Metallstange, ein Stromaggregat oder ein Motorrad stehen dort.

Von Simone Bronnhuber

Geldbeutel oder Schlüsselbund – ruckzuck verliert man solche Gegenstände. Aber auch das Handy bleibt vielleicht mal versehentlich am Badesee liegen und ein Geldschein flattert hin und wieder auch mal vor dem Supermarkt auf den Boden. Und dann? Dann beginnt die verzweifelte Suche, die immer mit der Frage beginnt: Wo war ich zuletzt? Nach erfolgloser Suche gibt es noch eine Möglichkeit: Fundbüros. Völlig unterschätzt, aber in den Rathäusern und Verwaltungsgemeinschaften fester Bestandteil. In loser Reihenfolge spitzeln wir in den nächsten Wochen in die Fundbüros im Landkreis Dillingen und schauen, was dort auf seine Besitzer wartet.

Vermisst jemand seine Cabrio-Abdeckung?

Ein Feuchtmessgerät für Mais. Ein kleines Stromaggregat. Oder der sperrige Windschutz für ein Cabrio. Den wertvollen Werkzeugkoffer hat sogar die Polizei bei Irene Koch abgegeben. „Es gibt schon immer wieder kuriose Gegenstände“, sagt sie. So steht auch seit einiger Zeit eine große Metallstange im Gundelfinger Rathaus und wartet auf ihren Besitzer. „Keine Ahnung, für was die gebraucht wird oder nicht“, sagt Irene Koch und lacht. Dennoch: Sie bewahrt alles, was bei ihr abgegeben wird, auf – und sei es noch so kurios. Seit 41 Jahren arbeitet sie in der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen und ist unter anderem für das Fundbüro zuständig. In einem dicken Buch schreibt sie detailliert auf, was wer wann und wo gefunden hat. Damit alles nachvollziehbar ist und im besten Fall der Besitzer seine verlorenen Sachen wiederbekommt. Oder sich der Finder nach der abgelaufenen Frist freuen kann. Ein halbes Jahr, so das Gesetz, müssen Fundgegenstände aufbewahrt werden. Dann fallen sie zum Finder zurück – wenn dieser sie haben will.

Fahrräder stehen im Rathaus-Keller

Und viele Sachen – von Handy, Schlüssel bis Turnbeutel – bleiben laut Irene Koch definitiv so lange im Fundbüro. Aktuell stehen zum Beispiel mehr als ein Dutzend Fahrräder im Keller des Gundelfinger Rathauses. Davon sind elf im vergangenen Jahr bereits abgegeben worden. „Nach einer gewissen Zeit verkaufen wir die Räder. Was nicht verkauft wird, geben wir sozialen Einrichtungen“, erklärt die Verwaltungsmitarbeiterin. Ähnlich wie in den anderen Fundbüros im Landkreis Dillingen sind die Räder, die gefunden werden, oft Diebstähle. So vermutet es Irene Koch. „Die Räder werden wo geklaut und dann wieder irgendwo abgestellt“, sagt sie. Damit so viele Fundstücke wie möglich abgeholt werden, gebe es regelmäßig Veröffentlichungen.

Auch Gebisse werden verloren und abgegeben

Manche Sachen finden dagegen schnell wieder ihren Besitzer. Oder zumindest, so schildert es die Mitarbeiterin, findet man schnell heraus, wem sie gehören. Irene Koch erinnert sich zum Beispiel an folgende Geschichte: „Es wurde ein schönes Herztäfelchen aus Holz abgegeben. Darauf standen die Namen Maria und Gottfried. Das Pärchen konnten wir wieder ausfindig machen.“ Tatsächlich wurde im Gundelfinger Fundbüro sogar mal ein Motorrad abgegeben. Nach einem Umzug habe es der Vorbesitzer wohl „versehentlich“ auf dem Grundstück stehen lassen. Immer wieder werden auch Gebisse gefunden. Die, so sagt es Irene Koch, mit einem Schmunzeln, seien aber noch nie wieder abgeholt worden. Nach dem halben Jahr werden sie geschrottet. Auch nach Modeschmuck suche niemand. „Wir raten aber Menschen, die bei uns anrufen und nach verlorenen Gegenständen fragen, dass sie sich auch nach ein paar Wochen noch mal melden sollen. Nicht immer wird gleich etwas gefunden und dann auch noch bei uns sofort abgegeben“, weiß sie aus Erfahrung.

Auf der Internetseite der Verwaltung gibt es eine Liste

Die Finder bringen die Gegenstände nicht immer gleich sofort ins Rathaus, manchmal dauert es ein paar Tage. Zudem, so Koch weiter, hätten viele – Finder und Verlierer – das Fundbüro nicht auf dem Schirm. Die Menschen würden alle Stellen abklappern und dabei gar nicht an diese Einrichtung im Rathaus denken. Dabei bewahren Irene Koch und ihre Kollegen alles sorgfältig auf. Auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft gibt es sogar eine Liste mit allen Gegenständen, die aktuell da sind. Ob das teure Smartphone, der verlorene Turnbeutel an der Bushaltestelle, der Schlüsselbund zum Eigenheim oder den Geldbeutel mit allem Drum und Dran. Oder eben auch mal ein Gebiss, ein Motorrad oder eine Cabrio-Verdeckung. Alles abzuholen im Gundelfinger Fundbüro.

Das Gundelfinger Fundbüro, das sich im Einwohnermeldeamt im Erdgeschoss befindet, hat zu folgenden Zeiten geöffnet: täglich von 8 bis 12 Uhr, dienstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. Unter https://www.gundelfingen-donau.de/liste-der-fundgegenstaende/ sind alle Fundgegenstände gelistet.

