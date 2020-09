14:44 Uhr

Diese kleine Raupe frisst den Buchs weg

Plus Der Buchsbaumzünsler hat sich auch dieses Jahr wieder durch die grünen Hecken gerobbt und so manche zerstört. Sie zu bekämpfen ist nicht einfach. Oft bleibt nur der Kahlschlag.

Von Christian Schuster

Viele Buchsbaumbesitzer und Hobbygärtner können seit Frühjahr ein Lied vom Befall der kleinen grünen Tierchen, welche sich durch abgefressene und braune Blätter bemerkbar machen, singen. Der Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis) ist ein ostasiatischer Kleinschmetterling, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts nach Mitteleuropa eingeschleppt wurde. In Raupenform kann der kleine grüne Vielfraß mit seinen gerade mal fünf bis sieben Zentimetern Länge enorme Schäden an Buchsen verursachen – bis hin zur Zerstörung.

Hobbygärtner aus Lauingen

Hobbygärtner und Buchsbaumbesitzer Gerhard Rehm aus Lauingen musste dieses Jahr auch wieder auf Jagd gehen. „Im August war eine richtige Plage. Ich habe aber rechtzeitig bemerkt, dass mein Buchs befallen ist. Mit dem Wasserstrahl habe ich meine Bäume abgespritzt, und große, ausgewachsene Zünsler kamen herausgeflogen“, erzählt Rehm. Mithilfe einer Falle habe er 15 der Tierchen fangen können, zwölf weitere schnappte er sich mit der bloßen Hand. Mit der Plage haben dieses Jahr viele Gärtner zu kämpfen.

Der Schaden am Baum von Gerhard Rehm hält sich im Vergleich zu anderen Fällen noch in Grenzen. Bild: Rehm

Doch welche Maßnahmen helfen, die Vielfraße zu bekämpfen und den geliebten Buchsbaum im Garten zu schützen? Laut Rehm helfen „Buchsbaumzünslerfallen“ sehr gut. „Damit habe ich schon viele Raupen gefangen. Oben an der Falle befindet sich ein Lockstoff. Wenn der Zünsler angelockt wurde, fällt er durch die Falle in ein kleines Gefäß mit Wasser. Dort kann er noch bis zu zwei Tage überleben“, erklärt Rehm. Eine andere Hilfsmaßnahme können biologische Pflanzenschutzmittel sein, wer jedoch auf Insektizide verzichten will, kann die Raupen auch per Hand absammeln, mit einem harten Wasserstrahl bespritzen – oder die Pflanze komplett zurückzuschneiden.

Abgefressen und unansehnlich

Wenn aber keine der Maßnahmen greift und die Pflanzen schon ziemlich abgefressen und unansehnlich sind, hilft meist nur noch, den Buchs rauszureißen und zu vernichten. Doch wie, wenn der Vielfüßler sich noch immer im Schnittgut versteckt? Und was muss man dabei beachten? Beim Transport muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass befallene Pflanzen in zugebundenen Säcken verpackt sind, damit sich der Zünsler nicht mehr ausbreiten kann, falls sich dort noch lebende Raupen befinden.





So manches ausgewachsene Tierchen hat sich auch schon ins Haus von Gerhard Rehm verirrt. Bild: Rehm

Guido Schöffler, Vertriebsleiter Kompost für alle Grünplätze vom Abfall-Wirtschaftsverband Nordschwaben, berichtet: „Im Juli und August hatten wir mit den Buchsen viel zu tun.“ Die Abgabe sei dabei ähnlich wie im vergangenen Jahr gewesen. Beim AWV kommt der kaputte Buchs auf einen gemischten Haufen, welcher eine Kerntemperatur von 80 bis 85 Grad aufweist, hier kann sich der Zünsler nicht mehr am Leben halten. Ein guter Tipp gegen die Plage ist das biologische Niemöl, welches sehr gut helfen soll den Zünsler zu vertreiben, sagt Schöffler. Ab September werde es um den Zünsler dann ruhiger.

Ein kleiner Nimmersatt

Manfred Herian, Kreisfachberater vom Landratsamt Dillingen, beschäftigt sich auch mit dem „Nimmersatt“. „Den Zünsler gibt es seit etwa zehn Jahren in der Bodenseeregion. Langsam ist er auch zu uns gewandert. Im südlichen Landkreis und in Blindheim waren die Tierchen dieses Jahr seit Anfang Mai richtig aktiv, es haben etliche Leute angerufen und berichtet, dass ihre Pflanzen befallen sind.“ Die besten Gegenmittel seien natürliche Fressfeinde, wie Spatzen, welche sich die Raupen aus der Luft greifen. Momentan ist die Lage im Landkreis aus Sicht Herians ruhig, doch viele Anrufer hätten Hecken ausgerissen, die schon seit vier Generationen bestehen und den kleinen Fresser nicht überlebt haben.

Wie es mit dem Tierchen weitergeht? Das müsse man abwarten, wenn der Zünsler wieder aus seiner Winterruhe, welche er ab Ende September in einem Gespinst aus Blättern und Fäden verbringt, erwacht.

