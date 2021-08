Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Wolfgang Schneck: So kann man teilnehmen

Wer den letzten Gottesdienst mit dem beliebten Pfarrer Wolfgang Schneck in Dillingen nicht verpassen will, kann ihn auch online verfolgen.

Dillingens Stadtpfarrer Wolfgang Schneck wird am kommenden Sonntag, 22. August, verabschiedet. Um 10 Uhr beginnt in der Dillinger Basilika St. Peter der letzte Gottesdienst mit Pfarrer Schneck, Pfarrer Roger Nkou und Mitarbeiter Johann Schmitz. Aufgrund der aktuellen Schutz- und Hygienevorschriften kann man nur mit Anmeldung in die Basilika kommen (Gotteslob mitbringen). Die Plätze in der Basilika sind jetzt vergeben.

Man kann den Abschiedsgottesdienst auch im Internet verfolgen

Es besteht noch Möglichkeit zur Liveübertragung in den Stadtsaal zu kommen. Dort wird auch die Heilige Kommunion ausgeteilt. Einige Plätze im Stadtsaal sind noch verfügbar. Anmeldung unter Telefon 09071/7958650. Außerdem kann man zuhause den Gottesdienst verfolgen und mitfeiern. Die Feier kann man sich im Internet anschauen unter https://pg-dillingen.de/live-dabei. (pm)

