Polizei sucht Zeugen für drei Unfallfluchten im Landkreis Dillingen

In Dillingen und Buttenwiesen sind je Fahrer geflüchtet. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bürger.

Einen Gesamtschaden von circa 3.000 Euro hat ein bisher unbekannter Fahrer eines landwirtschaftlichen Transporters am Dienstag gegen 12.10 Uhr auf der Staatsstraße 2032 bei Dillingen verursacht.

Ein 28-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Staatsstraße zwischen Dillingen und Holzheim unterwegs war, musste etwa 400 Meter vor der Abzweigung zur Staatsstraße 2030 dem teils auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden Transporterfahrer ausweichen und touchierte mit seinem Wagen die rechte Leitplanke. Der Lenker des landwirtschaftlichen Gefährts fuhr dessen unbeeindruckt weiter in Richtung Dillingen und beging Fahrerflucht, teilt die Polizei mit.

Am Parkplatz einen Schaden angerichtet

Ein weiterer, bisher unbekannter Fahrzeugführer hat bereits am 2. Juni zwischen 16.45 und 17.50 Uhr einen grauen Pkw Lexus, der auf einem Parkplatz in der Ferdinand-Braun-Straße in Dillingen geparkt war, beschädigt. Der Unbekannte fuhr gegen das Fahrzeugheck des Lexus und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der verursachte Schaden am Lexus beträgt etwa 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

Wer hat den Lichtmasten angefahren?

Im Zeitraum von 1. Junis bis 6. Juli wurde ein Lichtmast in der Burgstraße im Buttenwiesener Ortsteil Unterthürheim von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Unbekannte, der nach dem Anstoß geflüchtet war, verursachte am Lichtmast einen Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Hinweise unter Telefon 08272/99510. (pol)