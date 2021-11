Der Dillinger Polizeibericht: Diebstahl, Drogen, und ein „Stinkefinger“

Die Dillinger Polizei sucht zudem Zeugen für drei Fälle von Unfallflucht.

Die Dillinger Polizei, Telefon 09071/560, sucht Zeugen für mehrere Fälle von Unfallflucht. In der Lauinger Kurlandstraße stand am Freitag ein blauer Audi. Der Besitzer des Wagens sah noch, wie um 14 Uhr ein Wagen vor seinem rangierte. Eine Stunde später stellte er an seinem Audi einen Schaden an der Fahrerseite und am Außenspiegel fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Zu einer weitere Unfallflucht kam es am Freitagmorgen um 6.55 Uhr bei Ellerbach. Eine 64-Jährige war laut Polizei mit ihrem Auto Richtung Fultenbach unterwegs. Dabei kam ihr auf halber Strecke ein schwarzer Van entgegen, der zu weit links fuhr. Dadurch streiften sich beide Fahrzeuge. Am Pkw der Geschädigten wurde der Fahrerspiegel im Wert von ungefähr 100 Euro beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Van ohne anzuhalten weiter.

Auch zu einem Diebstahl sucht die Dillinger Polizei Zeugen

Einen weiteren Zeugenaufruf der Polizei Dillingen gibt es im Zusammenhang mit einer Unfallflucht in der Herrmannstraße in Lauingen. Dort hatte eine Frau ihren weißen VW Tiguan zwischen Freitag 15 Uhr und Samstag 14 Uhr am Straßenrand geparkt. In dieser Zeit streifte wohl ein vorbeifahrendes Fahrzeug die linke Seite des abgestellten Wagens. Da sich bislang kein Verantwortlicher gemeldet hat, werden mögliche Zeugen des Unfalls gebeten, sich bei der Polizei in Dillingen zu melden.

In Dillingen geht es bei der Zeugensuche um einen Diebstahl: Der Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Kardinal-von-Waldburg-Straße hatte sein Werkzeug im Treppenhaus gelagert. Von dort wurden zwischen Freitag auf Samstag mehrere elektrische Geräte entwendet. Das gestohlene Gut hat einen niedrigen vierstelligen Wert. Eine Befragung der Nachbarschaft verlief ergebnislos. Da der bislang unbekannte Täter jedoch gegebenenfalls beim Verlassen des Anwesens und beim Abtransport des Diebesguts gesehen wurde, wir gebeten, dass sich mögliche Zeugen bei der Polizeiinspektion Dillingen melden.

Ein Jugendlicher war unter Drogeneinfluss mit dem Roller unterwegs

In der Nacht zum Sonntag haben Beamte der Dillinger Polizei einen 16-Jährigen kontrolliert. Dieser war mit seinem Elektroroller zwischen Dillingen und Holzheim unterwegs. Weil die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer feststellten, führten sie einen Test durch. Dieser bestätigte die Vermutung, dass der Jugendliche unter Drogeneinfluss stand. Der 16-Jährige wurde nach der Durchführung einer Blutentnahme an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei erstellte gegen ihn eine Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Außerdem ermittelt die Polizei wegen eine Beleidigung. Ein 32-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw am Freitagvormittag durch Wittislingen. Dabei wurde er von einem anderen bislang unbekannten Fahrzeugführer genötigt, schneller als erlaubt zu fahren. Zudem wurde er beleidigt und ihm der „Stinkefinger“ gezeigt. (pol)