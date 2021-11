Dillingen

vor 4 Min.

Die Fuchslugers sind nach 60 Jahren Ehe glücklich

Plus Helga Fuchsluger teilt mit ihrem Mann Walter, der einst zu den besten Torhütern in der Region zählte, die Leidenschaft für den Fußball. Diese Begeisterung spielt auch nach 60 Ehejahren noch eine wichtige Rolle.

Von Berthold Veh

Walter Fuchsluger ist ein Parade-Beispiel für Ausdauer und Beständigkeit. Das Gegenteil von einem Luftikus. „Es stimmt schon, ich mache nichts Kurzfristiges“, sagt der 84-Jährige. Fast 50 Jahre lang hütete die einstige Torhüter-Legende aus dem Donautal in Dillingen und Gundelfingen den Kasten. 44 Jahre lang arbeitete Fuchsluger bei der Firma Gartner in Gundelfingen und engagierte sich dort 30 Jahre lang im Betriebsrat – zuletzt als Vorsitzender. Seit 37 Jahren sitzt der Sozialdemokrat im Dillinger Stadtrat und wurde dabei beim jüngsten Urnengang von Platz zwei auf Rang eins der SPD-Liste nach vorne gewählt. Im Kreistag ist er seit 31 Jahren dabei. Eines toppt aber bei den Jahreszahlen alles andere: Mit seiner großen Liebe Helga ist Walter Fuchsluger am heutigen Donnerstag 60 Jahre lang verheiratet. „Das ist meine Diamantene“, sagt der Dillinger beim Besuch unserer Redaktion liebevoll. Was die beiden noch immer so eng verbindet.

