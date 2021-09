Dillingen

14:30 Uhr

Ein Spanier erspielt sich an der Sandtner-Orgel in Dillingen Applaus

Plus Der Spanier Arturo Barba spielt bei der Orgelmatineé zum ersten Mal in der Dillinger Basilika. Auch der neue Stadtpfarrer ist dabei.

Von Gernot Walter

Genau vor einem Jahr am ersten Septemberwochenende hätte Arturo Barba sein Debüt beim Orgelsommer geben sollen. Was der Corona geschuldet damals ausfiel, konnte heuer nachgeholt werden. Das war gut so, denn was der erfahrene, international geschätzte Organist in der Basilika bot, entsprach den hohen Erwartungen. Der Fördervereinsvorsitzende Paul Olbrich ging kurz auf die Vita des Gastes ein, der in seiner Landessprache begrüßt wurde. Zum ersten Mal besuchte der neu ernannte Stadtpfarrer Monsignore Harald Heinrich ein Orgelsommerkonzert. Er betonte die Bedeutung der Musik in der Basilika, dankte den Verantwortlichen und sagte tatkräftige Unterstützung zu.

