Dillingen

15:00 Uhr

Ein inniges Dankeschön an das Dillinger Krankenhaus

Plus Wir suchen Menschen, die sich bedanken möchten. Das Ehepaar Harfich hat sich gemeldet. Das Dillinger Paar ist dem Dillinger Krankenhaus unendlich dankbar.

Von Cordula Homann

Sechs Wochen ist es her, da erlitt Karin Harfich aus Dillingen mitten in der Nacht einen septischen Schock. „So etwas überleben 40 Prozent der Betroffenen“, sagt ihr Mann Karl Heinz. „Die erste Stunde ist entscheidend.“ Seine Frau wurde mit dem Notarzt ins Dillinger Krankenhaus gebracht. Dort hätten die Ärzte schnell die richtige Entscheidung getroffen. Eine starke Blutvergiftung hatte Karin Harfich befallen. Während der ersten Operation kollabierte ihr Körper drei Mal. In neun Tagen wurde ihr Bauch vier Mal geöffnet, ausgespült und getrocknet. Dazu kam eine Thrombose im rechten Arm, zwei Liter Wasser wurden aus ihrer Lunge gepumpt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen