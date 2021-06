Dillingen

19:00 Uhr

Geretteter Storch aus Dillingen: Sir John lernt fliegen

Plus Leonhard Schaudi nimmt ehrenamtlich Tiere bei sich auf und pflegt sie gesund. Seit vergangenem Jahr ist ein Storch bei ihm in Dillingen zur Pflege, doch der Gast könnte bald ausfliegen.

Von Christina Brummer

"Viele fragen mich, wie viele Vogelhäuser ich habe." Allein wenn man den Vorgarten von Leonhard Schaudi betritt, wird klar, dass hier jemand lebt, dem Vögel am Herzen liegen. Kommt man dann erst in den richtigen Garten, bestätigt sich die Vermutung. An Bäumen, Schuppen und Sträuchern hängen unzählige kleine, mittlere und große Vogelhäuschen, mal bunt bemalt, mal aus Holz, mal aus Flechtgewebe. Man verliert hier ohnehin schnell den Überblick zwischen all den Sträuchern, den Gehegen, dem Teich und den Holzstapeln. "Da in dem toten Ast wohnt auch ein Vogel", sagt Schaudi und deutet auf einen großen knorrigen Baum.

