Dillingen/Heimerzheim

09.08.2021

Ein Dillinger steht nach der Flut in Nordrhein-Westfalen vor dem Nichts

Blick in die Nachbarschaft – nach der Flut. Gemeinsam mit Bekannten, Verwandten, Freunden und Bundespolizisten räumte Robert Manz die Trümmer weg.

Plus Robert Manz lebt in einem frisch sanierten Haus in Heimerzheim. Dann kommt die Flut. Eingeschlossen vom Wasser wartet der Dillinger mit seiner Familie eine Nacht und einen Tag im ersten Stock auf Hilfe.

Von Jonathan Mayer

Das Handy, auf dem Robert Manz erreichbar ist, funktioniert nicht mehr richtig. „Die Hörmuschel ist kaputt. Wasserschaden“, sagt er knapp. Doch das ist wohl noch das geringste Übel. Seit der Flutkatastrophe im Juli steht Manz mit seiner Freundin und der zehn Monate alten Tochter vor dem Nichts. Das Haus, das der Dillinger in Swisttal-Heimerzheim erst kurz zuvor saniert hatte, ist unbewohnbar. Wie er die Nacht erlebt hat und wie es für die Familie jetzt weitergeht, hat er unserer Redaktion erzählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen