Jetzt sind es drei Vertreter für Nordschwaben im Bundestag

Plus Es ist gut für die Region, dass Nordschwaben wieder mit mehreren Abgeordneten im Bundestag vertreten ist. Neben Lange (CSU) und Schmid (SPD) hat es auch ein FDP-Politiker über die Liste geschafft.

Es war die spannendste Bundestagswahl seit langem. Sie war so spannend, dass CSU-Direktkandidat Ulrich Lange angesichts eines für die Union fatalen Trends in dunklen Stunden um seine Wiederwahl fürchtete. Dazu ist es bekanntlich nicht gekommen.