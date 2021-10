Kinder stehlen Radkappen und werden dabei gefilmt

Die Kamera, die in dem Auto installiert ist, hat alles aufgezeichnet. Die Polizei Dillingen sucht dennoch Zeugen .

Bereits am 19. Oktober ist von einem auf dem Parkplatz an der Regens-Wagner-Straße in Dillingen geparkten Tesla eine Radkappe entwendet worden. Am Folgetag wurde eine weitere Radkappe gestohlen.

Zwei Buben im Alter von circa 10 Jahren

Durch das Überwachungssystem des Fahrzeugs konnten schließlich am 27. Oktober gegen 13.30 Uhr aufgezeichnet werden, wie zwei Jungen im Altern von circa 10 Jahren auch die beiden hinteren Radkappen entwendeten. Die beiden Kinder waren mit einer braun-olivengrünen Winterjacke und grauer Jogginghose mit schwarzen Sneakern sowie mit einer blau-grauen Fleecejacke, Jogginghose und auffallenden Sneakern mit Leopardenmuster bekleidet. (pol)