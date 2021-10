Dillingen/Lauingen

Die große Liebe: An der Dillinger Musicbox hat es gefunkt

Am heutigen 21. Oktober 2021 feiern Annelies und Heinz Schneider aus Lauingen ihren diamantenen Hochzeitstag.

Plus Annelies und Heinz Schneider aus Lauingen sind seit 60 Jahren verheiratet. Wie sie das geschafft haben?

Von Horst von Weitershausen

Seit 60 Jahren verheiratet. Das ist schon ein sehr langer Weg, den Annelies und Heinz Schneider miteinander gegangen sind. Ein Weg, auf dem das diamantene Hochzeitspaar sehr viel erlebt hat. Wie so häufig in dieser Zeit hat auch bei Annelies und Heinz Schneider der Krieg dazu geführt, dass sich die beiden getroffen haben. Er kam auf der Flucht von Breslau im Jahr 1945 nach Dillingen und Annelies wurde mit ihren Eltern aus ihrer Heimat Reichenberg, heute Liberec, Tschechien, nach Dillingen vertrieben. Doch schon ihr erstes Treffen sei nicht alltäglich gewesen, so der Ehejubilar.

