Dillingen/Lauingen

11:10 Uhr

Impfpanne: Arzt spritzt einem Lauinger den falschen Corona-Impfstoff

Ein Lauinger hat aus Versehen beim „Impfen to go“ in Dillingen den falschen Impfstoff bekommen.

Plus Beim „Impfen to go“ im Dillinger Kaufland kommt es zu einer Panne. Ein 31-Jähriger fühlt sich jetzt „ein wenig wie ein Versuchskaninchen“. So kam es zu dem Versehen

Von Berthold Veh

Der Freistaat Bayern kämpft in dieser Corona-Pandemie gegen die zunehmende Impfmüdigkeit – unter anderem mit den Sonderimpfaktionen „Impfen to go“. In Dillingen gab es jüngst auch im Kaufland solche Angebote. Und für einen Lauinger kam diese Aktion vor dem Urlaub gerade recht.

