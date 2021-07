Dillingen/Nördlingen

vor 18 Min.

So kommt die Nördlinger Hochschule im Landkreis Dillingen an

Das Technologie Centrum Westbayern (TCW) in Nördlingen bietet nicht nur ein Gründerzentrum für Start-ups, sondern beschäftigt sich auch mit den Themen Digitalisierung und Robotik. Außerdem ist dort das Hochschulzentrum Donau-Ries angegliedert.

Plus Mehrere Firmen im Kreis Dillingen schicken junge Mitarbeiter für Studium oder Weiterbildung zum Hochschulzentrum Donau-Ries. Doch nicht alle sind damit zufrieden.

Von Cordula Homann

Unternehmer aus dem Donau-Ries-Kreis haben sich während der Planung für das Haus der Wirtschaft in Dillingen starkgemacht, andersherum unterstützt der Landkreis Dillingen das Technologie Centrum Westbayern (TCW) in Nördlingen. Seit 2018 wurde es mit einem Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro gefördert. Den gab es bislang jedes Jahr, auch heuer.

