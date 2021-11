Sparkasse Dillingen-Nördlingen: Jenewein wird Vorstandsvorsitzender

Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen hat eine wichtige Personalentscheidung bekanntgegeben: Martin Jenewein wird Vorstandsvorsitzender.

Eine wichtige Weichenstellung hat der Verwaltungsrat der Sparkasse Dillingen-Nördlingen in Bezug auf die künftige Führung des Kreditinstituts vorgenommen. So wurde das bisherige Vorstandsmitglied Martin Jenewein (43 Jahre) in der jüngsten Sitzung des Gremiums einstimmig ab 1. Mai 2022 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt.

Wolfgang Winter ist als stellvertretender Vorsitzender im Vorstand

Wolfgang Winter wird auch zukünftig als stellvertretender Vorstandsvorsitzender dem Vorstand angehören.

Thomas Schwarzbauer und Karlheinz Wiesinger werden altersbedingt ausscheiden

Anlass für die personelle Neuaufstellung an der Spitze der Sparkasse ist das altersbedingte Ausscheiden des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Thomas Schwarzbauer und des Vorstandsmitglieds Karlheinz Wiesinger. Beide treten zum Ablauf des 30. April 2022 in den Ruhestand.

Der Vorstand hat künftig wieder zwei Mitglieder

Mit dem Beschluss zur Berufung von Martin Jenewein als künftigem Vorstandsvorsitzenden vollzieht der Verwaltungsrat gleichzeitig die bei der Fusion der Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen mit der Sparkasse Nördlingen getroffene Festlegung, mit Ausscheiden von Thomas Schwarzbauer und Karlheinz Wiesinger den bisher vierköpfigen Vorstand auf künftig wieder zwei Vorstandsmitglieder auszurichten. (pm)





