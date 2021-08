Polizei löst Streit in Dillingen auf - und nimmt Betrunkenen in Gewahrsam

Ein betrunkener 50-Jähriger streitet sich mit seinem Nachbarn, bis die Polizei kommt. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

Die Dillinger Polizei wurde am Samstagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Streit in die Donaustraße gerufen. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass ein amtsbekannter 50-Jähriger eine körperliche Auseinandersetzung mit seinem Nachbarn hatte. Zu nennenswerten Verletzungen kam es dabei aber nicht. Da der 50 Jährige mit knapp über zwei Promille jedoch erheblich alkoholisiert und sehr aggressiv war, wurde er von den eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen.

Der Mann in Dillingen leistete Widerstand gegen die Polizei

Hierbei versuchte er sich beim Anlegen der Handfesseln immer wieder gegen die Maßnahme zu sperren. Gegen ihn wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (pol)