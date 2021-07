Dillingen/Wertingen

Corona-Fälle an Gymnasien in Dillingen und Wertingen

Am Sailer-Gymnasium in Dillingen und dem Gymnasium in Wertingen wurden Schüler positiv auf Corona getestet.

Das Landratsamt meldet Corona-Fälle am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen und am Gymnasium in Wertingen. In Dillingen müssen mehrere Klassen in Quarantäne.

