vor 15 Min.

Dillingen: Zwei Teenager und ein aufgemotzter Roller

Einem 14- und einem 15-Jährigen drohen nach einem Vorfall in Dillingen Strafen.

Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag um 19.40 Uhr von Beamten der Polizei Dillinger angehalten worden. Da war er gerade mit einem Motorroller den Schlossparkplatz in der Lammstraße in Dillingen unterwegs. Auch den Besitzer des Rollers, einen 15-Jährigen, entdeckten die Beamten dort.

Der Roller düste schneller als zugelassen durch Dillingen

Weil die Geschwindigkeit des Zweirads höher als zugelassen ist, wurde es sichergestellt. Gegen den 14-Jährigen, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Dem 15-Jährigen winkt ebenfalls ein Strafverfahren, in seinem Fall wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

29-Jähriger zieht Anhänger durch Dillingen - unerlaubt

Ein anderer Fall von Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde von einer Streifenbesatzung der Dillinger Polizei bereits bei einer Verkehrskontrolle am gleichen Tag kurz vor 17 Uhr geahndet.

Ein 29-Jähriger war mit einem Autoanhängergespann in der Donauwörther Straße in Dillingen unterwegs. Wie sich herausstellte, berechtigte ihn sein Führerschein lediglich zum Führen seines Autos, nicht aber zum Mitführen des Anhängers.

Gegen den Mann wurde in Dillingen Anzeige erstattet

Die Weiterfahrt des 29-Jährigen wurde unterbunden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde gegen ihn Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. (pol)

