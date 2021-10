Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Dillingen

Bei einem Unfall auf dem Georg-Schmid-Ring in Dillingen haben zwei Autofahrer Verletzungen erlitten. In Gundelfingen prallte ein Auto gegen ein Traktor-Gespann.

Zwei Autofahrer haben am Dienstag bei einem Unfall in Dillingen Verletzungen erlitten. Ein 57-jähriger Autofahrer wollte nach Angaben der Polizei gegen 9 Uhr von der Donaustraße auf den Georg-Schmid-Ring einbiegen. Dabei übersah er laut Polizeibericht den Wagen einer 43-Jährigen, die stadtauswärts unterwegs war.

Beim Zusammenstoß wurden beide Autofahrer leicht verletzt, an ihren Fahrzeugen entstanden ein Sachschäden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen meldet weitere Verkehrsunfalle mit Sachschäden:

Auto prallt gegen den Reifen eines Anhängers

In Gundelfingen wollte am Dienstag um 12.20 Uhr eine 60-jährige Autofahrerin auf Höhe des Bahnübergangs in die Offinger Straße einbiegen. Dabei unterschätzte sie laut Polizeibericht den Abstand zu einem entgegenkommenden Traktor-Gespann und prallte mit ihrem Wagen gegen den Anhängerreifen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Kleintransporter und Auto stoßen zusammen

Ein weiterer Unfall ereignete sich ebenfalls in Gundelfingen. Gegen 18. Uhr wollte ein 27-jähriger Kleintransportfahrer auf der B 16 in Fahrtrichtung Lauingen eine Kolonne überholen. Während des Überholvorgangs setzte plötzlich ein vor ihm fahrender 30-jähriger Autofahrer ebenfalls zum Überholen an und kollidierte mit dem Kleintransporter. Hierbei entstand ebenfalls Sachschaden in noch nicht geklärter Höhe. (pol)